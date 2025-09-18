Aena prevé inversiones en el aeropuerto de Zaragoza para recrecer la pista y hacer un nuevo aparcamiento en altura

Archivo - Autobús que presta servicio al Aeropuerto de Zaragoza. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aena prevé llevar acabo entre 2027 y 2031 distintas acciones de mejora en el aeropuerto de Zaragoza, como el recrecimiento de la pista y hacer un nuevo aparcamiento en altura, en el marco de un plan de inversiones de cerca de 13.000 millones de euros que ha anunciado este jueves el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

En dicho quinquenio, 2027-2031, en el aeropuerto de Zaragoza se prevé --además recrecer la pista y el aparcamiento en altura-- la renovación y mejora de sistemas eléctricos; una nueva central eléctrica con un nuevo centro de transformación y renovación de cuadros eléctricos; además de la mejora de la seguridad con un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) en el campo de vuelo.

Las mejoras también atañen al campo de vuelo con la ampliación del edificio SEI --Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios--, la renovación de la torre mega --que tiene en cuenta las peculiaridades de construcción por su ubicación-- y otras actuaciones en plataforma, además de la instalación de emisión de 400 hercios (Hz).

En la terminal se acometerán nuevos accesos, calderas y renovación de PCI --Índice de Condición del Pavimento--, renovación de aseos, también de puertas automáticas, una nueva prepasarela de embarque y la renovación equipamiento de facturación.

La última mejora prevista atañe a la planta solar fotovoltaica en el aeropuerto de Zaragoza que contará con una potencia total instalada de 5,952 MWp --megavatio pico--y una potencia nominal de 4,995 MW, con una inversión de 4,84 millones de euros.

DATOS NACIONALES

Para el conjunto nacional, la propuesta del plan de inversiones aeroportuarias de Aena contempla una inversión total 12.888 millones de euros, de los que 9.991 millones corresponden a inversiones reguladas, mientras que el resto se destinará a actuaciones no reguladas --asociadas a la actividad comercial--.

Según ha destacado el Gobierno de España, tras el análisis de los técnicos de Aena, los 46 aeropuertos y 2 helipuertos de Aena en España "recibirán las inversiones que precisen para, como hasta ahora, cumplir todos los requisitos de capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad medioambiental".

Las inversiones reguladas se debatirán a propuesta de Aena en el proceso de consultas preceptivo con las compañías aéreas, un procedimiento reglado por la Ley 18/2014. También se presentará en el Comité de Coordinación Aeroportuaria de cada región, integrado por representantes de administraciones de ámbito nacional y local y de los sectores económico y social.

Finalizado el proceso de consultas, la propuesta de inversiones se integrará en la propuesta de Documento de Ordenación y Regulación aeroportuaria 2027-2031 (DORA) para continuar su tramitación hasta la aprobación definitiva del Consejo de Ministros.

El Ejecutivo ha destacado que "el modelo tarifario de Aena está diseñado para facilitar las inversiones necesarias para atender la demanda futura y garantizar elevados estándares de seguridad, calidad y sostenibilidad". El objetivo de Aena es que este ciclo inversor sea compatible con "la preservación de unas de las tarifas más competitivas de Europa".