El Aeropuerto de Zaragoza contabiliza más de 17.500 toneladas de mercancías transportadas en el mes de septiembre

Archivo - Por el Aeropuerto de la capital aragonesa han pasado más de 56.000 pasajeros en el mes de septiembre. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Zaragoza ha transportado durante el mes de septiembre 17.589 toneladas de mercancía, lo que supone un aumento del 6,8% con respecto al mismo mes del año 2025. Además, se han registrado 57.675 pasajeros y 1.041 movimientos de aeronaves (+4,5%).

En los nueve primeros meses del año, se han transportado 135.873 toneladas de carga (+12,6%); el Aeropuerto de Zaragoza ha atendido 8.548 operaciones de aterrizaje y despegue, un 11,7% más que en el mismo periodo del año pasado, y ha registrado 511.605 pasajeros (-5,6%).

En el mes de septiembre, los aeropuertos de la red de Aena en España han contabilizado 31.671.269 pasajeros, un 4,2% más que en el mismo mes de 2025; se gestionaron 263.064 movimientos de aeronaves, un 5,3% más que en septiembre de 2025, y se transportaron 111.822 toneladas de mercancía, un 5,7% menos que en septiembre del año pasado.

De enero a septiembre de 2026, los aeropuertos de la red de Aena en España han registrado 257.214.868 pasajeros (un 4,1% más que en 2025). Además, se operaron 2.153.478 movimientos de aeronaves (+4,5%) y se transportaron 989.990 toneladas de mercancía, un 0,9% más que en el mismo periodo de 2025.