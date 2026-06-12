El aeropuerto de Zaragoza supera las 16.500 toneladas de mercancía en mayo, un 17,3% más respecto al mismo mes de 2025

Archivo - Vista del aeropuerto de Zaragoza desde el exterior, con la marquesina del bus a la izquierda, turismo, viajes - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Zaragoza ha registrado 16.509 toneladas transportadas en el mes de mayo, un 17,3 por ciento más que en el mismo mes del año anterior. Se mantiene, así, entre los tres primeros aeropuertos de carga de la red de Aena en España, por detrás del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

En cuanto al número de pasajeros, por el aeropuerto zaragozano han pasado 61.338 viajeros y se han registrado 962 movimientos entre aterrizajes y despegues. De estos, 824 pertenecen a movimientos comerciales, lo que supone un 5,5% más que en el mismo mes del año pasado.

De enero a mayo de 2026, el aeropuerto de Zaragoza supera las 79.866 toneladas, lo que supone un aumento del 21,1% con respecto al mismo periodo del año pasado. Además, se han producido 4.436 movimientos de aeronaves con respecto a 2025, un aumento del 11,5%. Por último, el Aeropuerto ha contabilizado 268.054 pasajeros en lo que va de año (-1,7%).

MÁS DATOS

Los aeropuertos del Grupo Aena --compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil-- han cerrado el mes de mayo de 2026 con 36.116.528 pasajeros, un 4,7% más que en el mismo mes de 2025; gestionaron 309.102 movimientos de aeronaves, un 4% más que en 2025; y transportaron 130.958 toneladas de mercancía, un 3,2% más que en el mismo mes del año pasado.

En términos acumulados, hasta mayo de 2026 han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 150.874.452 pasajeros, un 4% más que en 2025; se han registrado 1.303.821 movimientos de aeronaves (+2,9%); y se han transportado 620.182 toneladas de mercancía, un 4,5% más que en el mismo periodo de 2025.

El tráfico desde enero hasta mayo está experimentando un aumento de la programación en los primeros meses de la temporada de verano tras el inicio del conflicto de Oriente Medio, unido a la transferencia de pasajeros procedentes del modo ferroviario al principio del año --tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero--.

Se trata de dos circunstancias puntuales y, por tanto, no estructurales al comportamiento del tráfico, han precisado desde Aena.

AEROPUERTOS DE AENA EN ESPAÑA

De enero a mayo de 2026, los aeropuertos de la red de Aena en España han registrado 124.606.562 viajeros, un 3,7% más que en 2025, lo que supone un crecimiento inferior al contabilizado en los cinco primeros meses del año pasado con respecto al 2024, cuando crece un 4,7%; se operan 1.066.623 movimientos de aeronaves (+3,6%) y se transportan 556.852 toneladas de mercancía, un 5,1% más que en el mismo periodo de 2025.

En el mes de mayo, los aeropuertos de la red de Aena en España han contabilizado 30.690.644 pasajeros, un 5% más que en el mismo mes de 2025. Además, se han gestionado 259.412 movimientos de aeronaves, un 4,9% más que en mayo de 2025, y se han transportado 118.042 toneladas de mercancía, un 3,9% más que en mayo del año pasado.