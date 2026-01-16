El Agricultura abona 17,48 millones de euros en ayudas de la PAC 2025

Agricultura convoca ayudas por casi 3,5 millones para formación, asesoramiento e innovación en el sector agrario - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha procedido al pago parcial de diversas líneas de ayudas financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), correspondientes a la solicitud PAC 2025. El importe total asciende a 17.482.117,55 euros, gestionados por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón.

El abono se realiza una vez finalizados los controles administrativos y de campo, recibidas las certificaciones y conforme al presupuesto disponible al cierre del ejercicio 2025.

El director general de Producción Agraria, Carlos Calvo, ha explicado que "el abono de estas ayudas se ha realizado tras la finalización de todos los controles administrativos y sobre el terreno, y conforme a la normativa aplicable y a la disponibilidad presupuestaria, garantizando la correcta gestión de los fondos FEADER".

El grueso del pago corresponde a compromisos agroambientales, que suman 9.104.179,52 euros y se abonan al 80%. Entre las líneas incluidas destacan las siguientes: Apicultura para la biodiversidad, Generación de alimento para avifauna en distintas zonas y convocatorias; Corredores biológicos en Red Natura 2000; mantenimiento de actividades agrarias tradicionales en áreas de alta presencia de mamíferos; pagos compensatorios en zonas agrícolas de la Red Natura 2000; pagos compensatorios en zonas agrícolas incluidas en planes hidrológicos; bienestar y sanidad animal; conservación de recursos genéticos ganaderos; agricultura ecológica.

Las medidas agroambientales y climáticas son ayudas de la PAC destinadas a compensar a agricultores y ganaderos que asumen compromisos voluntarios para producir de forma más respetuosa con el medio ambiente y la biodiversidad.A través de estas medidas, se apoya económicamente a quienes aplican prácticas que van más allá de la normativa básica, como la apicultura, la agricultura ecológica, el bienestar animal, la conservación de razas ganaderas, la protección de la avifauna o la gestión agraria en espacios de la Red Natura 2000.

En lo referente a forestación se abonan 500.583,69 euros, correspondientes al 100% de los compromisos de mantenimiento de forestaciones de la convocatoria 2024.Los compromisos de mantenimiento de forestaciones son las obligaciones que asumen los beneficiarios de ayudas para conservar y cuidar las superficies forestadas durante un periodo determinado.

Incluyen tareas como el mantenimiento de la masa forestal, la reposición de marras y la correcta gestión de la plantación, garantizando que la inversión pública cumpla su objetivo ambiental, preventivo y de mejora del territorio a medio y largo plazo.

Respecto a las Zonas con Limitaciones Naturales (ZLN), territorios agrarios donde producir es más difícil de lo normal por causas naturales, montaña, fuertes pendientes, clima adverso, suelos pobres o baja productividad, el pago total en estas líneas asciende a 7.877.354,34 euros, abonados al 50%, distribuidos zonas de montaña, 7.704.091,27 euros y zonas con limitaciones específicas, 173.263,07 euros.

Con estas cifras, se completa un desembolso de 17,48 millones de euros, que contribuye a sostener la actividad agraria en territorios con condicionantes ambientales y apoyar la continuidad de los modelos productivos compatibles con la conservación del medio natural.

Carlos Calvo ha incluido que "con estos pagos se da continuidad a las líneas agroambientales, de forestación y de zonas con limitaciones naturales incluidas en la PAC 2025, contribuyendo a la estabilidad de las explotaciones agrarias y al mantenimiento de la actividad en zonas con condicionantes específicos".