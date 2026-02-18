Agricultura comprará trampas para jabalíes y arcos de desinfección de camiones de transporte de animales

La reunión ha tenido lugar en el Edificio Pignatelli. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón comprará 25 trampas para jabalíes y varios arcos de desinfección de camiones de transporte de animales ante la evolución de la peste porcina africana en Cataluña.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero; el consejero del área, Javier Rincón; y el titular de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, han mantenido este miércoles una reunión con representantes de las principales empresas integradoras del sector porcino aragonés.

El objetivo del encuentro ha sido trasladar al sector los últimos datos relativos a los casos de peste porcina africana (PPA) detectados en Cataluña y detallar las nuevas medidas preventivas que el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha para reforzar la protección sanitaria y preservar la estabilidad de un sector estratégico para la Comunidad.

En la reunión han participado también altos cargos de ambos Departamentos, el director general de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, y el presidente de SARGA, Jorge Escario.

Aragón ha ofrecido su máxima colaboración ante la evolución de la peste porcina en Cataluña. Tras la petición formal realizada por la Generalitat al Departamento este martes, el Gobierno de Aragón cederá las cuatro trampas de captura del sistema Pig Brig disponibles actualmente en la Comunidad.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha iniciado la adquisición de 25 nuevas trampas Pig Brig, incineradoras portátiles y arcos de desinfección para vehículos, con el fin de reforzar la preparación ante cualquier eventualidad.

Estas nuevas trampas se distribuirían en las comarcas limítrofes con las zonas más sensibles colindantes con Cataluña, para reforzar el control de jabalíes en los puntos estratégicos de mayor riesgo sanitario.

En este contexto, Aragón ha expresado su plena disposición a colaborar con Cataluña y con el Ministerio de Agricultura, poniendo a disposición todos los recursos técnicos que están a su alcance.

El consejero en funciones, Javier Rincón, ha subrayado que "la coordinación entre comunidades autónomas es clave ante una enfermedad que no entiende de límites administrativos y que puede tener consecuencias muy importantes para el conjunto del sector porcino".

Además, Rincón ha añadido que "este sistema de trampas podría haberse puesto en marcha antes y nos asombra que no se haya logrado reducir de forma efectiva la población de jabalíes en esa zona, pero, por supuesto, toda ayuda que nos pidan desde Cataluña y esté a nuestro alcance, la tendrán".

Entre las medidas, Rincón ha mencionado también el entrenamiento de perros especializados en localizar cadáveres, el uso de drones térmicos para controlar zonas concretas y formar a cazadores en la caza con silenciador o con visores térmicos

"Son medidas preventivas y esperamos no tener que llegar a utilizarlas, pero es un asunto que nos preocupa mucho porque el porcino en Aragón tiene una gran importancia y lo que intentamos siempre es adelantarnos", ha enfatizado el consejero de Agricultura.

LIDERAZGO DEL MINISTERIO

El Departamento ha reiterado la necesidad de que el Ministerio de Agricultura asuma un papel de liderazgo ante un problema que afecta al territorio español en su conjunto. El consejero ha recordado que Aragón ha mantenido reforzados sus mecanismos de vigilancia epidemiológica y bioseguridad, así como el intercambio permanente de información técnica en el marco del RASVE, la red de alerta sanitaria veterinaria española.

El Ejecutivo autonómico ha continuado trabajando para contribuir a la prevención de la enfermedad y garantizar la estabilidad de un sector estratégico para la economía agroalimentaria de Aragón.

En este sentido, Rincón ha insistido en que "la prioridad absoluta ha sido proteger la sanidad animal y preservar la estabilidad de un sector esencial para nuestra Comunidad".

Del mismo modo, ha destacado que "hemos actuado con máxima coordinación, máximo rigor y máxima transparencia. Cada medida que hemos adoptado ha buscado reforzar la prevención y adelantarnos a cualquier riesgo".

Y ha añadido que "el porcino es uno de los motores económicos de Aragón y hemos estado al lado del sector con todas las herramientas disponibles para garantizar su futuro".

Los jabalíes que se cazan en Aragón se están entregando a las empresas que comercializan la carne de caza, que se están empezando a saturar, y "a lo mejor" será SARGA quien se ocupe de destruirlos.

Las empresas del sector han comentado que Japón ha empezado a comprar jamón y piezas concretas y Filipinas no aplica el acuerdo de regionalización de las compras, aunque firmó un acuerdo en este sentido con el Ministerio de Agricultura. Además, "está el temor de que alguno de los países que han regionalizado se lo piense".

Rincón ha recalcado que España no estará libre de peste porcina hasta que haya transcurrido un año desde el último caso y "como siguen apareciendo casos, nunca ponemos el contador a cero".