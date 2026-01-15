Agricultura convoca ayudas por casi 3,5 millones para formación, asesoramiento e innovación en el sector agrario

El BOA tha publicado tres órdenes de ayuda por valor de casi 3,5 millones de euros. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha publicado en el BOA tres órdenes por valor de casi 3,5 millones de euros destinadas al apoyo para la formación de agricultores y ganaderos, el asesoramiento en explotaciones agrarias y acciones de innovación en el medio rural, en el marco del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027.

Las ayudas destinadas a formación e información y transferencia cuentan con una dotación de 500.000 euros cada una y están dirigidas a organizaciones agrarias, cooperativas y otras entidades del sector que desarrollan actividades de formación no reglada y ensayos de la Red Experimental Agraria de Aragón.

Además, el BOA ha publicado la cuarta convocatoria de ayudas al asesoramiento agrario para este 2026, dotada con dos millones de euros, que permitirá atender hasta 3.500 solicitudes. Cada agricultor o ganadero podrá adherirse al sistema y elegir entre las 13 entidades acreditadas para el periodo 2023-2027. Los jóvenes agricultores incorporados en los últimos años cuentan con prioridad en el acceso a este servicio.

El director general de Desarrollo Rural, José Manuel Cruz, ha señalado que "en esta ayuda dotada con dos millones de euros, los jóvenes agricultores que se hayan incorporado en los últimos cinco años tendrán prioridad en el acceso a las mismas".

También se convocan las ayudas destinadas a la creación o mantenimiento de libros genealógicos y al desarrollo de programas de mejora genética de las razas ganaderas autóctonas de Aragón, con una dotación de 470.000 euros, dirigidas a las 15 asociaciones de razas autóctonas existentes en la Comunidad Autónoma.

El director general, José Manuel Cruz, ha manifestado que "estas actuaciones de apoyo al sector están incluidas en el PEPAC 2023-2027 con el objetivo de reforzar la formación, el asesoramiento y la innovación en el medio rural aragonés".