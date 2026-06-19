Agricultura estudia las alegaciones recibidas antes de aprobar la nueva delimitación de zonas vulnerables por nitratos

Archivo - UE.- Aragón actualiza y amplía zonas vulnerables por nitratos para cumplir normativa UE y estatal - RED NATURAL DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón analiza las 65 alegaciones recibidas al proyecto de Orden por la que se designan y modifican las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Desde este Departamento se afronta este proceso con "rigor técnico, sentido común y escucha al territorio, con el objetivo de cumplir la normativa vigente y, al mismo tiempo, analizar las alegaciones presentadas para que la delimitación definitiva sea proporcionada, esté justificada y tenga en cuenta la realidad productiva de las explotaciones afectadas", han informado desde esta consejería del Gobierno de Aragón.

Este proyecto de Orden se ha sometido a información pública el pasado 29 de abril para dar cumplimiento a la normativa europea y estatal sobre protección de las aguas frente a la contaminación por nitratos de origen agrario.

La Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991, tiene como objetivo proteger las aguas frente a la contaminación causada por nitratos procedentes de la actividad agraria.

En España, esta normativa se ha transpuesto mediante el Real Decreto 47/2022, de 18 de enero, que establece la obligación para las comunidades autónomas de identificar las masas de agua afectadas, designar las zonas vulnerables y revisar periódicamente su delimitación.

MÉTODO

El proyecto de Orden es el resultado del trabajo técnico desarrollado por la Dirección General de Desarrollo Rural, en el que se han utilizado datos científicos, cartografía hidráulica, información de las confederaciones hidrográficas y mapas oficiales de masas de agua afectadas o en riesgo de contaminación por nitratos.

La metodología empleada ha consistido en identificar aquellas superficies agrarias cuyos drenajes superficiales o subterráneos presentan una conexión con masas de agua afectadas o con riesgo potencial significativo de contaminación por nitratos.

Asimismo, se han tenido en cuenta las presiones derivadas de la actividad agrícola y ganadera sobre el territorio y los trabajos desarrollados en el marco del Partenariado del Agua del Ebro-Aragón.

Como resultado de este proceso, el proyecto de Orden contempla 32 zonas vulnerables distribuidas por todo el territorio aragonés, asociadas tanto a masas de agua superficiales como subterráneas.

La propuesta mantiene determinadas zonas previamente declaradas vulnerables en las que no se ha acreditado una mejora suficiente de la calidad de las aguas, incorpora nuevas áreas identificadas como de riesgo y revisa la delimitación de otras ya existentes.

Finalizado el plazo de un mes habilitado para la presentación de alegaciones, el Departamento ha recibido un total de 65 alegaciones. Este proceso permitirá revisar las aportaciones presentadas por entidades locales, agricultores, cooperativas, comunidades de regantes, organizaciones agrarias y otros colectivos antes de cerrar la Orden definitiva.

Las entidades locales, ayuntamientos y comarcas han sido uno de los colectivos con mayor participación, con 22 alegaciones presentadas. Sus aportaciones solicitan principalmente la exclusión total o parcial de determinados términos municipales, así como mayor transparencia y revisión del criterio técnico utilizado.

También se han recibido 22 alegaciones de particulares, centradas en la falta de acceso completo al expediente, la insuficiente justificación técnica de la delimitación propuesta y la necesidad de revisar o excluir aquellas zonas en las que, según las observaciones presentadas, no se acredita de forma clara la afección por nitratos.

Por su parte, cooperativas, asociaciones y empresas han presentado 13 alegaciones, en las que inciden especialmente en el impacto que las medidas podrían tener sobre la viabilidad económica de las explotaciones y plantean mayor flexibilidad y una aplicación progresiva de las restricciones.

REGANTES Y ORGANIZACIONES AGRARIAS

Las comunidades de regantes han presentado 4 alegaciones, centradas principalmente en el ciclo del agua, la diferenciación de las distintas fuentes de contaminación y la mejora de la coordinación con la planificación hidrológica.

ARAGA, ASAJA y UAGA-COAG han sido las tres organizaciones agrarias que han presentado alegaciones. Solicitan una mayor transparencia en los datos utilizados, la incorporación de análisis hidrogeológicos y series históricas completas, así como una evaluación ambiental adecuada.

También plantean la conveniencia de introducir medidas más flexibles y adaptadas a la realidad productiva, junto con una mejor diferenciación de las distintas fuentes de contaminación. Por otro lado, se ha recibido una alegación desde el ámbito ecologista, que plantea la necesidad de mantener o incluso ampliar las zonas vulnerables para reforzar los objetivos de protección ambiental.

En la actualidad, el Departamento está analizando de forma individualizada cada una de las alegaciones presentadas. Una vez concluido este proceso, se elaborará el correspondiente informe motivado, en el que se recogerá el resultado del análisis, indicando las alegaciones estimadas y desestimadas.

Posteriormente, una vez incorporadas las modificaciones derivadas de las alegaciones estimadas, se procederá a la publicación de la Orden definitiva de delimitación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.

Será entonces cuando la nueva delimitación produzca efectos y resulten aplicables las medidas previstas en la normativa vigente. La prioridad del Departamento es que cualquier decisión se adopte con base técnica suficiente, seguridad jurídica y proporcionalidad, sin añadir al sector cargas que no estén justificadas y garantizando que las medidas respondan a la situación real de cada zona.

Hasta entonces, y durante toda la campaña PAC 2026, continuará vigente la delimitación establecida en la Orden AGM/83/2021, de 15 de febrero. En esas zonas seguirán siendo de aplicación las medidas recogidas en la Orden AGA/1709/2025, de 25 de noviembre, por la que se actualizan los criterios para el cumplimiento de la Directiva 91/676/CEE.