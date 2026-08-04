Agricultura resuelve ayudas por 870.000 euros para inversiones en el sector vitivinícola aragonés

Estas subvenciones se enmarcan en la Intervención Sectorial del Vino, y tienen como finalidad mejorar el rendimiento global de las empresas del sector. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha resuelto la convocatoria de subvenciones para inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación, infraestructuras vitivinícolas y estructuras e instrumentos de comercialización para el año 2026.La línea, financiada íntegramente con fondos comunitarios en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común, PAC, cuenta con una ayuda total de 870.034,83 euros y permitirá respaldar una inversión admisible de 3.883.900,82 euros en el sector vitivinícola aragonés.

Estas subvenciones se enmarcan en la Intervención Sectorial del Vino, ISV, y tienen como finalidad mejorar el rendimiento global de las empresas del sector, favorecer su adaptación a las demandas del mercado e impulsar inversiones vinculadas a la transformación, las infraestructuras vinícolas y la comercialización.

La convocatoria contribuirá también a reforzar la competitividad de las empresas vitivinícolas, así como a mejorar el ahorro de energía, la eficiencia energética global y la incorporación de procesos más sostenibles.

APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR

Los gastos subvencionables incluyen la construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles; la compra de nueva maquinaria y equipamiento; los gastos administrativos vinculados a las inversiones, como honorarios de arquitectura, ingeniería, asesoría o estudios de viabilidad; y la adquisición o desarrollo de soportes lógicos de ordenador, patentes, licencias, derechos de autor y registro de marcas colectivas.

Aragón ha fijado la intensidad máxima de ayuda en el 30% para microempresas, pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de poder atender a la totalidad de las solicitudes que cumplen los requisitos de admisibilidad.En el caso de empresas de mayor dimensión, la intensidad se adapta conforme a los criterios establecidos por la normativa comunitaria.

Para empresas con menos de 750 personas empleadas o volumen de negocio inferior a 200 millones de euros, la intensidad será del 50% del tipo de ayuda previsto para pymes. Para empresas con 750 o más personas empleadas y volumen de negocio igual o superior a 200 millones de euros, será del 25% de ese tipo de ayuda.

La convocatoria supone la consolidación del nuevo enfoque en la asignación de fondos de la Intervención Sectorial del Vino, con una mayor autonomía para las comunidades autónomas una vez asignada la cuantía en Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. Esto permite que las cuantías liberadas por desistimientos, renuncias o modificaciones puedan utilizarse para atender necesidades adicionales dentro de la propia comunidad autónoma durante el mismo ejercicio financiero.