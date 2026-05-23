Aínsa (Huesca) estrena los Festivales de la Biodiversidad Pirenaica, que reunirá a 19 socios de Aragón y Francia

Cartel de los Festivales de la Biodiversidad Pirenaica. - AYUNTAMIENTO DE AÍNSA

AÍNSA-SOBRARBE (HUESCA), 21 (EUROPA PRESS)

El Castillo de Aínsa será el escenario, los próximos 30 y 31 de mayo, de la primera edición de los Festivales de la Biodiversidad Pirenaica, una iniciativa transfronteriza que reunirá a 19 socios de ambos lados de la cordillera y que nace con el objetivo de sensibilizar y movilizar a la ciudadanía en torno a la conservación de la riqueza natural del Pirineo.

La actividad está organizada por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) y el apoyo del Ayuntamiento de Aínsa, ambos socios del proyecto europeo transfronterizo Poctefa Dusal+ que concluye a finales de 2026.

Durante dos jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades educativas y culturales relacionadas con la biodiversidad, el cambio climático y la conservación de especies emblemáticas del territorio pirenaico.

El evento contará, además, con una feria de en torno a la biodiversidad con más de una treintena de expositores vinculados al ecoturismo, iniciativas de ONG y educadores ambientales, administraciones en representación de espacios naturales protegidos, el arte y la producción local.

"Poder dedicar unas jornadas exclusivas a los asuntos que nos preocupan en torno a la pérdida de biodiversidad debida al cambio global y el futuro de nuestros Pirineos es una gran oportunidad", ha expresado el cofundador de la FCQ, Óscar Díez, quien ha precisado que "se trata de conocer, sensibilizar a todos los públicos y aprender en un ambiente distendido de conversación y entretenimiento, ya que tenemos desde actividades técnicas y especializadas a talleres infantiles y actuaciones de títeres"-

"Además, no es la primera vez que nos proponemos este tipo de eventos. El Climatic Festival, que otros años desarrollamos en el mes de septiembre, va en sintonía con nuestro objetivo de plantar semillas de conciencia y cambio en el ámbito local y siempre nos deja muy buen sabor de boca", ha añadido.

UROGALLO, CAMBIO CLIMÁTICO Y EXPERIENCIAS FAMILIARES

Entre las propuestas del sábado, 30 de mayo, se encuentran la conferencia sobre el urogallo en Aragón impartida por Rafael López, del Gobierno de Aragón, así como la intervención de Eva García-Balaguer, coordinadora del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático, quien abordará las afecciones del cambio climático sobre la biodiversidad pirenaica.

El festival ofrecerá también, ese mismo día, experiencias dirigidas al público familiar, como el taller teatralizado 'Polinizadores, nuestros amigos silenciosos' y el espectáculo sonoro 'El sonido de la Naturaleza', de Carlos de la Hita.

Por otra parte, en el recinto ferial del patio del castillo se espera la presencia de unos 30 stands expositores, con talleres programados y espontáneos que se realizarán a lo largo de la jornada.

EXCURSIÓN POR LA SIERRA DE PARTARA

Llegados al domingo, entre las 09.00 y las 14.00 horas, está prevista una excursión interpretada por la Sierra de Partara en la que especialistas en geología, botánica y zoología acercarán a los participantes los valores biológicos y paisajísticos del entorno, culminando la visita con una parada en el comedero de aves necrófagas gestionado conjuntamente por la FCQ y el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe.

Por la tarde, el festival se clausurará con la actuación de los Titiriteros de Binéfar y su obra 'El hombre cigüeña'.

El recinto del patio del Castillo albergará durante todo el fin de semana exposiciones dedicadas al urogallo pirenaico y al quebrantahuesos, de este último a través de una exposición filatélica de sellos del mundo que recogen a esta especie promovida por el Grupo Ornitológico Oscense, junto con actividades continuas en los distintos stands participantes.

"La promoción de nuestros pueblos y de nuestra comarca no tendría sentido sin ir vinculada estrechamente con la sostenibilidad y su cuidado, tanto de los que aquí vivimos como de los que nos visitan", ha continuado Díez.

Del mismo modo, ha reivindicado la biodiversidad como "un activo más" tanto por su contribución a la salud a partir del buen funcionamiento de los ecosistemas como para atraer "a muchas personas interesadas que practican el ecoturismo".

"ORGULLO"

En ese sentido, el alcalde de Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo, ha trasladado su orgullo al decir que "en Aínsa el turismo es perfectamente compatible con el cuidado activo de nuestros recursos naturales, y como tal acogemos iniciativas que dejan poso y que esperamos tengan continuidad a futuro".

Al encuentro han sido invitados alcaldes y técnicos de los valles franceses de Aure y Louron, con los que comparten el proyecto Dusal + y donde se realiza, igualmente y con presencia española, unos festivales anuales con la biodiversidad pirenaica como temática central.

El proyecto DUSAL+ (EFA 025), con un presupuesto de 1.999.977,69 euro, está cofinanciado al 65% por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (Poctefa 2021-2027). El objetivo del Poctefa es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra.