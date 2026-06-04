Aínsa pide al Gobierno de Aragón que declare el municipio como zona de mercado tensionado. - AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-SOBRARBE

AÍNSA (HUESCA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe pide al Gobierno de Aragón que inicie de manera urgente los trámites para declarar el municipio como zona de mercado residencial tensionado.

Así lo ha aprobado el pleno de Aínsa-Sobrarbe, en el que el alcalde, Enrique Pueyo, ha argumentado que los municipios con presión turística como el suyo y otros del Pirineo aragonés "ven que se incrementa el precio de la vivienda y esta realidad limita a quienes vivimos en estas localidades".

"Biescas hizo lo mismo que nosotros y esperamos que sean más los que alcen la voz próximamente ante esta situación que ya es insostenible", ha indicado Pueyo.

En este sentido, el alcalde ha lamentado que el Gobierno de Aragón "prefiera la confrontación y ser insumiso con la Ley Estatal de Vivienda antes que solucionar las necesidades de las personas", y ha subrayado que "el Plan Estatal de Vivienda permite acceder a nuevas líneas de ayudas estatales y autonómicas vinculadas a vivienda asequible, rehabilitación y alquiler social".

Por eso, insta al Ejecutivo aragonés a escuchar las reclamaciones del territorio, actuar con responsabilidad y aplicar el Plan Estatal de Vivienda.

MEDIDAS EN AÍNSA

Desde el propio Consistorio de Aínsa-Sobrarbe ya se han puesto en marcha medidas de su competencia, como la regulación de viviendas de uso turístico, incrementar el IBI a las viviendas permanentemente desocupadas, rehabilitar casas de titularidad municipal para nuevos habitantes o ceder al Gobierno de Aragón un millón de euros y una parcela de sus propiedad para construir vivienda pública.

Junto a la demanda de declaración de zona tensionada, el Ayuntamiento de Aínsa solicita al Gobierno de Aragón la elaboración de un estudio específico sobre la evolución de los precios de alquiler y compraventa, disponibilidad de vivienda habitual y efectos de la presión turística en el municipio.

"Pedimos también que el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón prioricen a los municipios del Pirineo con especiales dificultades de acceso a la vivienda en las nuevas líneas de ayudas derivadas de la aprobación del plan estatal de vivienda", ha añadido Enrique Pueyo, quien ha añadido: "Hemos tocado techo en cifras de población desde hace dos años porque no hay vivienda disponible y los costes de construcción son actualmente altísimos".