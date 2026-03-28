Albarracín se prepara para su "pico" de turistas: "Hay días de Semana Santa que superan a fechas puntuales de agosto"

Archivo - Vista de Albarracín (Teruel). - EUROPA PRESS - Archivo

ALBARRACÍN (TERUEL), 28 (EUROPA PRESS)

El municipio de Albarracín, con poco más de mil habitantes censados, se prepara para "arrancar" su temporada de mayor flujo de visitantes. Su alcalde, Daniel Úbeda, ha explicado que tienen "dos picos de afluencia, Semana Santa y el mes de agosto, y las previsiones de este año para el primero "son buenas".

"En el cómputo total del mes de agosto es superior, pero hay días puntuales de Semana Santa que incluso superan a días puntuales del mes de agosto", ha comentado Daniel Úbeda en declaraciones a Europa Press.

Las previsiones de visitantes para este municipio ubicado en la Comarca Sierra de Albarracín en Semana Santa "son buenas, como todos los años", ha avanzado su alcalde, quien ha reconocido que a pesar de que la actividad turístíca está cada vez más desestacionalizada, "enero y febrero son meses flojos", es decir, es con la Semana Santa cuando "arrancamos con el mayor flujo" de visitas.

A modo de radiografía del turismo que recibe Albarracín, Úbeda ha indicado que el grueso lo componen familias y parejas, en su mayoría procedentes de Comunidad Valenciana y Madrid.

"En general suele ser un turismo más familiar, de grupos pequeños de amigos, parejas, tranquilo", ha manifestado el regidor, no obstante, en este mes de marzo han dado la bienvenida en Albarracín a "bastantes autobuses con viajes programados".

EL CASCO ANTIGUO, LO MÁS "FAMOSO"

Sobre los principales atractivos de Albarracín para los turistas, el alcalde ha contado que el casco antiguo es "lo más famoso": "Es lo que más busca la gente que viene. Es muy amplio, con muchas calles y lo que mas gusta es callejear".

Otros lugares de interés desde el punto de vista patrimonial son la Catedral, el Castillo, el Ayuntamiento, el Palacio Episcopal o la Torre del Andandor.

Más desconocido, pero igual de "espectacular", a juicio de Daniel Úbeda, es el conjunto de pinturas rupestres, ejemplo de Arte Levantino ubicado a "escasos cuatro kilómetros" del núcleo urbano; también el paseo fluvial, una ruta que bordea la ciudad por las orillas del río Guadalaviar; o los Pinares de Rodeno.

"Merece mucho la pena, la Comarca de la Sierra de Albarracín es una de las que más de Aragón, si no la que más, masa forestal y arbolada tiene. Nuestros bosques son impresionantes", ha opinado, para mencionar, asimismo, las pasarelas y cascada de Calomarde, el Molino de San Pedro o localidades próximos como Bronchales.

TURISMO SOSTENIBLE

Esta intensa actividad turística se trata de conjugar, según ha apuntado el alcalde de Albarracín, con medidas que permitan fijar población. En este sentido, se ha referido a la incitativa de regular las viviendas de uso turístico (VUT), una recomendación que se desprende de los resultados del 'Estudio sobre la situación de Albarracín como destino de turismo cultural sostenible' realizado por un equipo investigador de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En concreto, la medida contempla limitar a un cinco por ciento las viviendas que se pueden destinar a uso turístico en Albarracín. "Estamos en periodo de tramitación. Hemos aprobado ya inicialmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana y no ha habido alegaciones", ha señalado Úbeda, añadiendo que esperan la aprobación definitiva por parte del Consejo Provincial de Urbanismo.

"Queremos que la gente tenga una vivienda en Albarracín y que el casco antiguo no se a un decorado que se dedique al turismo, es decir, que puedan residir profesionales de la hostelería o profesores, que tienen muy difícil encontrarla", ha afirmado.

Por ello, en el área de la vivienda "estamos impulsando bastante municipal para que la gente se quede, porque así es como habrá trabajo y el turismo perdurará y habrá mano de obra", ha resumido Úbeda.

Otra de las patas del plan para lograr un "turismo sostenible" es desestacionalizarlo, para lo cual se intenta organizar actividades durante todo el año. "A principios del mes de marzo se celebró el Trail Albarracín y conseguimos atraer a 500 personas en un fin de semana de afluencia baja", ha aplaudido.

"A LA ESPERA" DE LA COFRADÍA

Respecto a la programación propia de la Semana Santa en Albarracín, el alcalde ha lamentado que el pasado fue el primer año que "desgraciadamente, no consiguieron formar grupo" en la cofradía para acompañar con tambores y bombos a las procesiones.

No obstante, "este año lo están intentando y todavía tienen margen de maniobra", ha contado. "Tradicionalmente, se rompía la hora el viernes y había procesiones de Jueves Santo y Viernes Santo", ha rememorado, confiando en que sea posible que la cofradía recorra las calles de Albarracín en este 2026.