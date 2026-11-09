Alberto Herrero (PP) urge a cambiar el Gobierno en España para "gestionar los recursos públicos con eficacia"

El candidato del PP al Congreso por Teruel, Alberto Herrero. - PP

TERUEL 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Teruel, Alberto Herrero, ha advertido del deterioro de los servicios públicos en España y ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que dé prioridad al mantenimiento de las infraestructuras y garantice unos servicios públicos "eficaces" y acordes con el esfuerzo fiscal de los españoles.

Herrero ha cuestionado que las más de 100 subidas de impuestos de los últimos ocho años se hayan traducido en una mejora de los servicios esenciales. "España necesita un Gobierno que sea capaz de gestionar con eficacia, cuidar nuestros servicios públicos, y que esté a la altura de los impuestos que pagan los españoles", ha afirmado Herrero.

El cabeza de lista del PP Teruel ha recordado la importancia de unas buenas infraestructuras tanto en carreteras como en la red ferroviaria. Ha señalado la inseguridad que sienten los usuarios que reclaman más seguridad y más mantenimiento. "España necesita recuperar la confianza en los servicios públicos", ha explicado el candidato popular, que ha defendido "una gestión capaz de anticiparse a los problemas y de planificar las inversiones que requieren las infraestructuras".

Alberto Herrero ha reivindicado la trayectoria del presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, como presidente de la Xunta de Galicia, donde obtuvo cuatro mayorías absolutas consecutivas.

El candidato turolense ha destacado su experiencia frente de una administración autonómica y ha contrapuesto esta trayectoria al balance del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El candidato ha defendido que una mejor gestión de los servicios públicos ocupa un lugar prioritario para el Partido Popular. "España necesita un nuevo Gobierno que se preocupe por sus ciudadanos", ha concluido el candidato.