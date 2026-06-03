Alberto Izquierdo (PAR) se incorpora como asesor en el gabinete del presidente del Gobierno de Aragón

Archivo - El presidente del PAR, Alberto Izquierdo, es asesor en el gabinete del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - PAR. - Archivo

ZARAGOZA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PAR y alcalde de Gúdar (Teruel), Alberto Izquierdo, se ha incorporado como asesor en el gabinete del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en una plaza que estaba vacante en este área.

El Ejecutivo autonómico ha indicado este miércoles que "la incorporación de Alberto Izquierdo, de contrastada valía política e institucional en sus diferentes cargos públicos, refuerza la estrategia del Gobierno de Aragón en la consolidación de una etapa de estabilidad".

El objetivo es seguir impulsando "un momento inédito de crecimiento socioeconómico", al mismo tiempo que desarrollar el municipalismo y la defensa de los intereses y valores aragoneses "como ejes fundamentales para la prosperidad presente y futura de la Comunidad Autónoma".