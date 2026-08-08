Alcalá de Moncayo rescata su patrimonio sonoro y ofrece un concierto de Ester Vallejo

ZARAGOZA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación cultural Tintineo ha llevado a cabo el proyecto 'Así suena el Moncayo', con el objetivo de evitar que su patrimonio sonoro caiga en el olvido, y ha sido cofinanciado por el Laboratorio de Aragón Abierto (LAAB), el Gobierno de Aragón, el Gobierno de España y la Unión Europea.

Como resultado de más de seis meses de investigación, documentación y transcripción junto a los propios vecinos y vecinas y el Archivo de Tradición Oral de la Diputación de Zaragoza, ha nacido el cancionero de Alcalá de Moncayo, una obra que reúne las principales expresiones musicales de la localidad, dando protagonismo a las tradicionales auroras y al paloteado, e incluye partituras, letras, testimonios y documentos inéditos.

El broche de oro de esta iniciativa tendrá lugar el próximo 15 de agosto a las 12.30 horas en la Iglesia de Alcalá de Moncayo, con un concierto gratuito de la cantautora y percusionista Ester Vallejo, que se encuentra ahora recorriendo distintos municipios en la gira de su segundo álbum, 'A la fresca', y que llega tras su paso por el festival oscense Pirineos Sur. La artista tiene preparada alguna sorpresa pensada exclusivamente para el pueblo y sus habitantes. La entrada será libre hasta completar el aforo.

Durante el evento, se presentará y repartirá oficialmente la edición impresa del cancionero. Además del cancionero y el concierto del 15 de agosto, el proyecto abarca la instalación de cuatro placas conmemorativas sobre las auroras, que conforman un recorrido interactivo por los espacios más emblemáticos de Alcalá, para que vecinos, jóvenes y visitantes puedan conocer la riqueza de este tesoro musical.

'Así suena el Moncayo' es "un homenaje a todas las personas que hacen los pueblos, los habitan y les dan vida, sin ellas tenemos claro que los pueblos no sonaría igual", afirman desde la Asociación Cultural Tintineo.