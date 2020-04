El alcalde de Zaragoza luce mascarillas de apoyo a equipos deportivos locales, de ánimo ciudadano y patrióticas

ZARAGOZA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, luce mascarillas con distintos motivos que, en muchas ocasiones, se ajustan al motivo de los actos de su agenda y desde que se decretara el estado de alarma por el coronavirus se le ha podido ver con unas alusivas a los equipos deportivos de la ciudad, con los lemas para dar ánimo a los ciudadanos y también con símbolos patrióticos.

La idea de llevar mascarillas "customizadas" surge cuando una amiga "zaragocista' de la familia del alcalde le regala una máscara hecha de forma artesanal con un 'buff' del Real Zaragoza.

Esa imagen genera una gran expectación en las redes sociales, y desde el equipo del alcalde se propone hacer lo propio con el Basket Zaragoza y desde la dirección de este club de baloncesto se autoriza la utilización del logotipo.

Para la confección, Basket Zaragoza, contacta con la empresa de merchandising Príncipes de Maine, cuyo CEO, José Sánchez-Rubio Triviño, lleva a cabo el encargo, al que le siguen otros, como el de la mascarilla con la bandera de España, que Azcón ha llevado en su visita a la UME de este martes 21 de abril o con la bandera de Aragón, que porta este jueves, 23 de abril.

También se ha realizado otro modelo, que ha lucido este martes la vicealcaldesa, Sara Fernández, con el lema '¡Vamos a ganar¡' y el escudo de la ciudad, ideado por el Ayuntamiento de Zaragoza para dar ánimos a los ciudadanos ante la pandemia y que también figura en una gran pancarta que, desde el 16 de marzo, cuelga del balcón de la Casa Consistorial.

Las mascarillas están elaboradas con dos capas de tela y, en medio, un material que se denomina "tejido no tejido" de 80 gramos. "No es un EPI, no está homologada. Se tendría que mandar a un laboratorio para tener yn certificado que lo acreditara. Es lavable y va cosida para tener más usos, ha descrito el CEO de Príncipes del Maine.

La primera vez que se le ve al alcalde con esta protección facial, pero de tipo sanitario, es el pasado 27 de marzo cuando recepciona las 25.000 mascarillas convencionales compradas a un proveedor de China a 0,65 euros la unidad y otras del modelo FFP2, a 1,94 euros; junto a 85.000 pares de guantes, además de gel hidroalcohólico. Unos suministros para atender las necesidades municipales de un mes y que se almacenan en la Casa de Socorro, situada en el paseo de la Mina.

Ese mismo viernes, por la mañana, en una comparecencia pública junto al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, aparecen ambos con mascarilla y guantes de nitrilo, en una visita al montaje del hospital de campaña en la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza, que de momento, no se ha utilizado.

"Mi intención al llevar estas mascarillas es apoyar a los equipos deportivos locales más representativos de la ciudad y los símbolos constitucionales, como la bandera de España, además de difundir mensajes de ánimo a la población", ha explicado el alcalde de Zaragoza.

En declaraciones a Europa Press, Jorge Azcón ha agregado que, además, se traslada al conjunto de los zaragozanos la obligación de llevar esta protección ante el coronavirus. "Se refuerza el mensaje de que hay que protegerse y proteger al resto de los ciudadanos", ha remarcado.

GRATUITAS

El responsable de la empresa de merchandising ha informado de que las mascarillas que ha elaborado para el Consistorio zaragozano son un regalo y se han entregado tres unidades por modelo.

Ha reconocido que han levantado la expectación no solo entre otros concejales, sino que la mascarilla con la bandera de España "tiene mucho éxito entre los agentes de la Policía Local", pero ha precisado que son para uso personal porque en el trabajo tienen que llevar la máscara sanitaria que es la reglamentaria.

En declaraciones a Europa Press, José Sánchez-Rubio Triviño ha relatado que estas unidades que ha elaborado son una donación, pero si alguien del Ayuntamiento, de otra institución, club o asociación quiere mascarillas personalizadas tendrán que abonar esos encargos.

Uno de los último encargos, además de las diez con banderas de España de un particular, procede de los internistas del Hospital San Jorge de Huesca, que le ha pedido 15 unidades con el lema: "Yo soy internista, dime cuál es tu superpoder".

Ubicada en el Centro Comercial Puerta Cinegia de Zaragoza y con clientes en toda España, la empresa Príncipes del Maine cuenta con dos trabajadoras a las que se ha aplicado un ERTE al 50 por ciento a cada una.

"Esta es una forma de reinventarnos, de salir adelante ante esta crisis sanitaria y económica y el futuro incierto al que nos enfrentamos", ha concluido José Sánchez-Rubio Triviño.