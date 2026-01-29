La alcaldesa y Azcón animan a "compartir el roscón" para celebrar San Valero

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa, Natalia Chueca, participan en el tradicional reparto de roscón en el día de San Valero. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presidido un año más los actos con motivo del día de San Valero, patrón de la ciudad, acompañada esta vez por el presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a la reelección, Jorge Azcón, y ambos han animado a los zaragozanos a "compartir el roscón" y a celebrar esta jornada festiva.

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo del tradicional reparto gratuito de roscón que organiza 'El Periódico de Aragón' desde hace 36 años en la plaza del Pilar, Chueca ha recordado que se trata de una tradición que la ciudad celebra desde el siglo XII en honor al que fuera obispo de Zaragoza en el siglo IV y maestro de otro santo aragonés, San Vicente Mártir. En el reparto, ha estado acompañada del presidente autonómico y de representantes de otros grupos municipales.

"Es una forma de abrir esta mañana del día de San Valero de forma festiva y compartiendo con los zaragozanos una tradición tan importante y tan arraigada en nuestra ciudad como 'San Valero Rosconero', como dice su nombre", ha apuntado Chueca.

No obstante, además del tradicional roscón, de la misa o de las visitas al Ayuntamiento, la alcaldesa ha destacado que se han organizado "cinco días de fiestas" con actos en las plazas y en las calles para "todos los públicos", a los que ha invitado a participar a los vecinos de la ciudad. La programación comenzó ya este miércoles por la tarde y se prolongará hasta el domingo.

"CELEBRAMOS LA FORMA DE SER DE LOS ZARAGOZANOS"

Por su parte, el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, se ha mostrado "encantado" de participar un año más en los actos por el patrón de la capital, en los que ya ha estado presente en "multitud de años" como concejal y también como alcalde.

"Por eso sé que en San Valero lo que celebramos es lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser. La forma de ser de los zaragozanos, que somos gente que nos gusta celebrar en la calle, que nos gusta compartir hoy un roscón y que no queremos ser más que nadie, pero que tampoco estamos dispuestos a que se nos trate diferente que a nadie", ha expresado.

Azcón ha remarcado que "si Zaragoza se caracteriza por algo, es por ser la capital de Aragón y porque nos gusta celebrar juntos, porque nos gusta cuidarnos los unos a los otros".

Así, ha animado en este día a que "nos sigamos cuidando para poder seguir avanzando juntos". "Esto es lo que significa San Valero, lo que significa Zaragoza y lo que es la capital de Aragón", ha resumido.