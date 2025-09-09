La alcaldesa de Huesca dice que no se puede paralizar la construcción de viviendas por no talar unos árboles

HUESCA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha defendido que no se puede paralizar un proyecto urbanístico de la magnitud del de las Harineras, que supone la construcción de más de 1.300 viviendas, por la tala de unos árboles.

En este punto, Orduna ha recordado la necesidad de vivienda que hay en la ciudad y que el proyecto de Harineras contempla también la construcción de vivienda de protección.

"Huesca es una ciudad verde, pero a veces hay que tomar decisiones que pueden ser dolorosas y entiendo que se manifiesten en contra, pero no se puede paralizar un proceso de 1.300 viviendas, con la de vivienda que hace falta, porque haya que talar algunos árboles", ha sostenido.

La tala de árboles ha sido uno de los temas que ha generado gran contestación social en Huesca y frente a ello, la alcaldesa ha recodado que en sus dos primeros años de gobierno se han plantado más de 600 árboles en al ciudad.

"La acción de gobierno respecto a la plantación de árboles es más que suficiente, el año pasado 495 árboles y en los dos años que llevamos gobernando más de 600 árboles y vamos a seguir plantando árboles, pero la gente tiene que entender que tenemos arbolado muy antiguo en la ciudad que se cae, está enfermo y que pueden provocar daños y hay que restituirlos y es lo que estamos haciendo, tenemos proyectado el pinar del Parque Miguel Servet y las obras en Harineras que contempla árboles", ha remarcado.