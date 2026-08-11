La alcaldesa de Huesca resalta el buen desarrollo de las Fiestas de San Lorenzo, que llegan ya a su tercera jornada

HUESCA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha resaltado el buen desarrollo de las Fiestas de San Lorenzo, que llegan a su tercera jornada. Por el momento,la "normalidad", "tranquilidad" y la "gran afluencia" de público en los actos programados están siendo las notas dominantes.

Así lo ha trasladado la alcaldesa, quien se ha mostrado satisfecha con el desarrollo de las Fiestas de San Lorenzo y espera que continúen en esta línea, y ha hecho un llamamiento a la diversión y al civismo. "La situación va bien, tenemos una situación muy normal, muy tranquila en la ciudad, con afluencia de público en todos los conciertos y ubicaciones, es lo esperado", así que "estamos teniendo unas buenas fiestas de momento y deseo que sigamos así, disfrutando cada día y cada minuto y con este respeto y con esta convivencia".

Orduna ha apostillado que el concierto de Fangoria, que ha reunido a 14.000 personas, ha sido el concierto más multitudinario de los celebrados hasta ahora en el exterior del Palacio de Congresos. "El concierto de Fangoria ha dejado datos de afluencia histórica, nunca había habido tanta gente alrededor del Palacio de Congresos, enhorabuena a los ocenses y a Fangoria, por el espectáculo que ha brindado".

Además, ha hecho referencia al incendio de Las Peñas de Riglos, por ser un entorno próximo a la ciudad, del que se mantiene informada.