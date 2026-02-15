La alcaldesa Natalia Chueca preside este lunes el gabinete de crisis ante la crecida del río Ebro

La concejal delegada de Bomberos y Protección Civil, Ruth Bravo, y el Primer Teniente de Alcalde, Ángel Lorén, en el encuentro preparatorio de la reunión de este lunes del operativo de coordinación ante la crecida del Ebro. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, preside este lunes a partir de las 10.30 horas el gabinete de crisis formado por los servicios municipales implicados en una emergencia para coordinar el operativo ante la crecida ordinaria del Ebro prevista para esta semana y que alcanzará su pico máximo el jueves 19 de febrero, según las previsiones de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

El Ebro aguas arriba ya presenta registros preocupantes en Castejón (Navarra), en alerta naranja muy cerca del rojo tras alcanzar los 6,87 metros y los 1.733 metros cúbicos por segundo a las 19.30 horas, cerca de la punta de la crecida que se estima puede alcanzar los 1.900 metros cúbicos por segundo. La CHE calcula que esa crecida en el tramo medio, la más próxima a Aragón, alcance la capital aragonesa el martes 17 de febrero.

Mientras que la crecida situada en el tramo alto, está previsto que alcance la ciudad de Logroño este domingo con un caudal de unos 800 metros cúbicos por segundo.

Además, otro frente el organismo de cuenca advierte de que vienen más precipitaciones. Así, un nuevo frente entrará por el oeste dejando nuevamente precipitaciones importantes sobre la franja norte durante toda la jornada del lunes. La cota de nieve irá subiendo hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar.

La concejal delegada de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza, Ruth Bravo, ha mantenido este domingo una reunión previa en el parque 1 de Bomberos, para supervisar los trabajos realizados durante el fin de semana. En todo momento, se han vigilado y supervisado los caminos, sotos y paseos junto a la ribera del Ebro, que están ya inundados por la cantidad de agua que discurre por el río, debido a las últimas borrascas y tormentas que han azotado la Península Ibérica en las últimas semanas.

RECOMENDACIONES DEL CONSISTORIO

Desde el Ayuntamiento se recuerda que los caminos afectados están correctamente señalizados y balizados para evitar su paso, por lo que se pide a los ciudadanos que extremen la precaución y no se acerquen a las riberas, respeten en todo momento las indicaciones y no traspasen estos límites, así como no atravesar vados inundados y no aparcar los vehículos cerca del cauce.