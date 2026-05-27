La alcaldesa de Teruel anuncia su candidatura para presidir el Partido Popular de la provincia

La alcaldesa de Teruel y candidata a la Presidencia provincial del PP, Emma Buj, en un mítin. - PP.

TERUEL 27 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha anunciado oficialmente este miércoles su candidatura a presidenta del Partido Popular de la provincia de Teruel en el marco del proceso de renovación interna que culminará con la celebración del 14 Congreso Provincial, previsto para el próximo 21 de junio.

Tras varios días de reflexión y numerosos encuentros con alcaldes, concejales, cargos públicos y militantes del Partido Popular, Buj ha decidido "dar el paso" para liderar el proyecto político del PP turolense, una formación en la que milita desde hace 27 años y en la que asegura creer "firmemente" como "el mejor proyecto para la provincia de Teruel".

La candidata ha expresado su voluntad de reunir los avales necesarios y obtener el respaldo de los militantes en el próximo Congreso Provincial, una cita clave para el futuro de la actual primera organización política en la provincia.

Buj afronta esta decisión "con enorme responsabilidad", consciente del alto nivel dejado por los anteriores presidentes provinciales del partido, cuyo trabajo ha contribuido a consolidar al Partido Popular y a lograr unos resultados electorales "extraordinarios" en las últimas convocatorias.

La alcaldesa ha defendido, además, que, al margen de quién ocupa la presidencia, el Partido Popular "es el partido que Teruel necesita para seguir avanzando, impulsar políticas útiles y ofrecer respuestas eficaces a las necesidades de los ciudadanos".