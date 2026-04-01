La alcaldesa de Teruel y Tarmac analizan las líneas de crecimiento y los proyectos de futuro de la compañía

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, reunida con directivos de Tarmac. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL.

TERUEL 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha mantenido un encuentro con responsables de Tarmac Aerosave en las instalaciones del aeropuerto de la ciudad, donde han abordado la evolución de la compañía y sus proyectos de futuro en la capital turolense.

La sede de Teruel, inaugurada en 2013, se ha consolidado como el mayor centro de almacenamiento de aviones de Europa, con más de 120 plazas de aparcamiento y capacidad total para hasta 400 aeronaves en larga estancia. Además, cuenta con cinco hangares --cuatro para aviones de fuselaje ancho y uno para fuselaje estrecho-- donde se desarrollan tareas de mantenimiento, puesta en vuelo y otras operaciones especializadas.

Actualmente, la compañía genera más de 200 empleos y ofrece un servicio integral para la gestión de aeronaves a lo largo de todo su ciclo de vida, incluyendo almacenamiento, mantenimiento (MRO) y reciclado de aviones, en un entorno que destaca por sus condiciones climatológicas y económicas.

Durante la reunión, ambas partes han cambiado impresiones sobre el crecimiento del centro y han evaluado nuevas oportunidades de desarrollo, en un contexto en el que Teruel se posiciona como un enclave estratégico para la industria aeronáutica en Europa.

La alcaldesa ha subrayado que "Tarmac es un ejemplo de cómo Teruel puede atraer proyectos industriales innovadores y sostenibles que generan empleo de calidad".

En este sentido, ha destacado que "el crecimiento de la empresa y sus planes de futuro refuerzan el papel del aeropuerto de Teruel como motor económico de la ciudad y de toda la provincia". Buj también ha realzado la apuesta de la compañía por actividades como el reciclado de aeronaves, "una línea de trabajo alineada con los retos medioambientales actuales", y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de seguir colaborando para favorecer la implantación y expansión de iniciativas empresariales que contribuyan al desarrollo del territorio.