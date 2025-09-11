La alcaldesa de Zaragoza avanza que a mitad de octubre se podrá ver la construcción en altura del Ibercaja Romareda

Trabajos de retirada y derribo de las cuatro torres de iluminación de la antigua Romareda - DANI MARCOS

ZARAGOZA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha avanzado que a mitad del próximo mes de octubre, después de las fiestas del Pilar, se podrá empezar a ver la construcción en altura del nuevo estadio Ibercaja Romareda.

La también presidenta de la sociedad La Nueva Romareda ha comentado que en la actualidad se está haciendo "mucho trabajo de planificación", después de que este verano se acometieran los derribos del viejo campo de fútbol y "sin generar apenas molestias, de una forma muy ordenada y cumpliendo con los plazos".

Por otro lado, ha indicado que se está trabajando en el proyecto de estudio y de análisis para definir los usos terciarios, sobre los que se ha limitado a indicar que "pronto tendremos noticias".

En la actualidad, desde la calle es visible el enorme vacío del solar donde estaba el anterior estadio, ya que las vallas impiden acceder a las obras que se acometen en el subsuelo después de haber derribado por completo la vieja edificación de los años 60.

Los trabajos de demolición comenzado en julio de 2024 y se ha llevado a cabo de forma paralela a la construcción del estadio provisional, denominado Ibercaja Estadio, para que el Real Zaragoza pudiera pasar a jugar en la Romareda a este estadio modular que se ubica en el parking norte de la Expo y que será donde se disputen los partidos durante dos temporadas hasta junio de 2027, cuando está previsto inaugurar las instalaciones diseñadas por el arquitecto César Azcárate.