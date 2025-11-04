La alcaldesa de Zaragoza, consternada por el nuevo crimen machista, anima a participar en el minuto de silencio

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en un evento de Smart Cities en Barcelona - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dicho estar "consternada" por el asesinato de la vecina, Eugenia Mercedes, de 49 años, en un nuevo crimen machista y ha animado a los ciudadanos a participar en el minuto de silencio que se convocará este miércoles a las puertas del Ayuntamiento.

Chueca ha querido expresar su "rotunda condena" y su "cariño a los familiares y amigos de la víctima", que ha muerto este martes a manos de su pareja, con la que convivía, en lo que se investiga como un posible caso de violencia de género. Los hechos han ocurrido en un piso del número 23 de la calle Privilegio de la Unión, en el zaragozano distrito de San José.

"Mañana decretamos día de luto oficial y convocamos a todos los zaragozanos a un minuto de silencio, a las 12.00 horas en la puerta del Ayuntamiento, para mostrar nuestra repulsa a la violencia machista", ha escrito la alcaldesa en su cuenta de X.

Natalia Chueca se encuentra en Barcelona donde participa en el Smart City Expo World, donde presenta el proyecto de ciudad basado en semáforos inteligentes en colaboración con CIRCE y Nvidia.