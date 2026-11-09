La alcaldesa de Zaragoza tilda de "ilegal" la huelga "política" y critica que sea "en medio de una campaña electoral"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha calificado de "ilegal" la huelga "política" convocada para toda España este miércoles, 11 de noviembre, por el Sindicato de Inquilinas y con el respaldo posterior de UGT y CCOO, además de otras organizaciones sindicales.

Chueca ha argumentado que es una huelga "política" por lo que en su día dijo la secretaria general del PSOE-Andalucía, María Jesús Montero, quien también está al frente de coordinación estratégica de la campaña electoral del PSOE para el 29N, al indicar que es una huelga "contra la oposición".

Tras mostrar su desacuerdo con esta convocatoria, ha emplazado a ver el seguimiento que tiene en Zaragoza y en el resto de España. "Me parece que está totalmente fuera de lugar que no se haya hecho una huelga general en todos los años que ha estado gobernando el PSOE y Pedro Sánchez y que lo hagan ahora en medio de una campaña electoral".

Ha recordado que lo habitual en las campañas electorales es "dejar fuera" estos asuntos y cuando se convocan ese para "ser propositivas y conseguir objetivos, pero fuera del momento electoral".

A su parecer, "lo prudente", si los sindicatos querían hacer una huelga general es que la hubiesen hecho "antes de la campaña electoral y antes de que hubiese unas elecciones a la vista o después, pero no durante", ha diferenciado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha explicado que el consejero municipal de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza ha mantenido una reunión de coordinación y de organización para ver cómo puede afectar a los distintos servicios municipales y para decretar los servicios mínimos y la organización propia de esta huelga general.

En esa reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada con la Delegación del Gobierno en Aragón se han analizado las posibles medidas a adoptar ante este evento de convocatoria de paralización del país.