Alcañiz (Teruel) alcanza por primera vez los 17.000 habitantes

Vista de la ciudad de Alcañiz - AYUNTAMIENTO DE ALCAÑIZ

ALCAÑIZ (TERUEL), 8 (EUROPA PRESS)

La ciudad de Alcañiz cuenta con más de 17.000 habitantes empadronados desde el día de hoy. Esta es la primera vez que se supera esta cifra, según las series históricas que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta cifra de 17.000 habitantes, registrada hoy por el Padrón Municipal se reflejará próximamente en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La suma de los habitantes del núcleo urbano de Alcañiz (16.568 habitantes) y sus dos pedanías: Valmuel con 154 vecinos y Puigmoreno, con 268 censados, ha permitido alcanzar esta cifra redonda que denota el dinamismo de la mayor ciudad de la provincia de Teruel, a excepción de la capital.

El total de hombres empadronados (8.611) supera al de mujeres (8.389). Sin embargo, en la franja de edad de "más de 80 años" se contabilizan 619 mujeres y 416 hombres. Alcañiz cuenta con 10 habitantes de más de cien años, todas ellas, mujeres.

Según datos del INE, Alcañiz tenía en el año 1900 un total de 7.806 habitantes. En 1970 alcanzaba los 10. 818 vecinos y se contabilizaban 13.127 censados en el año 2000. El INE sitúa a Alcañiz como la ciudad número 524 en España en términos de población, siendo la quinta más poblada de Aragón, exceptuando las tres capitales provinciales.

El término municipal de Alcañiz comprende 472,12 kilómetros cuadrados. Según el nomenclátor del Instituto Geográfico Nacional, la ciudad de Alcañiz ocupa la posición 70 en España en cuanto a dimensiones de su término municipal, teniendo por delante a Caspe, por ejemplo y superando, por poco, las dimensiones del término municipal de Teruel Capital. En 1652 Felipe IV concedió a Alcañiz el título de ciudad.