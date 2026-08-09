Alcubierre expresa su dolor por la muerte de Javier Sánchez y su mujer, ambos con una gran vinculación a UAGA

ZARAGOZA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UAGA, José María Alcubierre, ha expresado su consternación y dolor por la muerte de Javier Sánchez, exsecretario general de la organización, y de su esposa, Ester, que han sido hallados muertos en su domicilio de la localidad zaragozana de Tauste: "Es muy duro, me he enterado a las siete de la mañana, no sabemos cómo ha podido pasar, los dos han tenido una gran implicación en UAGA".

Esta madrugada han sido encontrados sus cuerpos con signos de violencia. La Guardia Civil está investigando los hechos. El matrimonio deja dos hijos.

Javier Sánchez, ha recordado Alcubierre, ha estado doce años al frente de UAGA, donde ha desarrollado una importante labor, al igual que ha tenido un gran reconocimiento a nivel internacional a través de la Vía Campesina". Sánchez seguía vinculado a UAGA como responsable comarcal de las Cinco Villas".

Alcubierre, en declaraciones a Europa Press, ha indicado que el miércoles pasado estuvo con Sanchéz en una reunión de la coordinadora, donde se abordaron varios asuntos. "Fue la ultima vez que lo vi".

El secretario general de UAGA ha agregado que Sánchez tuvo tambiñen una participación relevante en el Pacto del Agua y en el impulso a obras hidraúlicas como los embalses de San Salvador y Almudévar.

Asimismo, Ester, su mujer, "ha sido una firme defensora en UAGA de la igualdad entre hombres y mujeres". Ha subrayado que "tanto Javier como Ester suponen una pérdida irreparable".