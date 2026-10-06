Alegría acusa a Azcón de "irresponsabilidad" por sembrar dudas sobre el sistema electoral español

Ejecutiva Regional del PSOE Aragón. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha criticado al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, por sembrar dudas sobre el sistema electoral español y alimentar sospechas sobre un posible pucherazo ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Alegría se ha pronunciado así tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE Aragón celebrada en la tarde de este martes en Zaragoza, en la que los socialistas han analizado la convocatoria electoral y han abordado el proceso para configurar las candidaturas al Congreso y al Senado.

La dirigente socialista ha reprochado a Azcón que se sume a los líderes del PP que están cuestionando el sistema electoral y el voto por correo, pese a que ese mismo sistema ha permitido al Partido Popular gobernar comunidades autónomas y ayuntamientos.

"¿Acaso él es presidente de Aragón a través de un pucherazo electoral?", ha preguntado Alegría, quien ha recordado que el PP concurre a las elecciones bajo las mismas normas cuya validez cuestionan ahora algunos de sus dirigentes.

Pilar Alegría ha considerado especialmente grave que estas dudas procedan del propio presidente de Aragón y ha calificado de "tan irresponsable como cutre" que partidos que participan en los procesos electorales y gobiernan gracias a ellos pongan ahora en cuestión su validez.

Además, la secretaria general del PSOE Aragón ha señalado que este discurso no se limita a Azcón y ha recordado pronunciamientos similares de otros responsables del PP, entre ellos la alcaldesa de Zaragoza y la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Tenemos trumpismo de primera división dentro del Partido Popular", ha lamentado.

"CON GANAS, CON FUERZA Y CON ILUSIÓN"

Durante su intervención, Alegría ha asegurado que el PSOE afronta las elecciones del 29 de noviembre con la voluntad de ganarlas y seguir gobernando España. Ha defendido las políticas desarrolladas por el Ejecutivo central durante esta legislatura y ha situado la vivienda entre los principales problemas que afectan actualmente a la ciudadanía.

En este sentido, ha contrapuesto las políticas impulsadas desde el Gobierno de España con el rechazo parlamentario a los últimos decretos en materia de vivienda y con la actitud de las comunidades autónomas gobernadas por el PP ante la Ley de Vivienda.

Igualmente, Pilar Alegría ha defendido que las elecciones permitirán a los ciudadanos decidir entre dos modelos diferentes en cuestiones como la vivienda, los servicios públicos o la convivencia, y ha reivindicado frente al PP y Vox una política basada en el diálogo, el acuerdo y el respeto a quienes piensan diferente. La Ejecutiva socialista ha abordado también el calendario para la elaboración de las candidaturas al Congreso y al Senado.

Durante esta semana se celebrarán las asambleas para realizar las propuestas de candidatos, que posteriormente serán ratificadas y culminarán con el Comité Federal previsto para el próximo 17 de octubre. Preguntada por su futuro, Alegría ha reiterado que su compromiso está en Aragón y que continuará ejerciendo su labor desde la oposición autonómica.

Respecto a los nombres para las candidaturas, ha defendido que corresponde a la militancia formular las propuestas a través de los procedimientos internos del partido. La convocatoria de las elecciones generales aplazará además los procesos para elegir las candidaturas socialistas a las próximas elecciones municipales. Alegría ha comentado que esos procesos se retomarán después del 29 de noviembre.