Alegría dice que la postura de Vox sobre el trasvase "no dista en absoluto de la que ha mantenido siempre el PP"

EJEA DE LOS CABALLEROS (ZARAGOZA), 4 (EUROPA PRESS)

La candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha manifestado este miércoles que "todo el mundo somos perfectamente conocedores de cuál es la posición de Vox y del señor Nolasco a favor del trasvase, que no dista en absoluto con la que ha mantenido siempre el Partido Popular".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un mitin en Ejea de los Caballeros, la candidata del PSOE ha recordado la aprobación del trasvase del Ebro por parte del presidente José María Aznar, que incluso puso una "primera piedra", y que esta fue la segunda medida que derogó José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a Moncloa.

Del mismo modo, ha vuelto a traer a colación la convención del PP en Murcia, con "los aplausos más que llamativos" del presidente aragonés, Jorge Azcón, mientras el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, hablaba de "traer agua de los sitios donde sobra".

"Por mucho que digan --el trasvase del Ebro-- es un proyecto que tanto Vox como el Partido Popular siempre han defendido", ha remarcado Alegría, quien ha subrayado, no obstante, que no le cabe "ninguna duda" de que ese trasvase "encontrará siempre una oposición de la ciudadanía aragonesa" y del PSOE.



