Alegría estalla contra Abascal tras llamarla "mujer objeto": "Ojalá se queden solos los machistas"

Archivo - La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría. - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha respondido al líder de Vox, Santiago Abascal, que la llamó este martes en un mitin en Utebo (Zaragoza) "mujer objeto", destacando que no consiguió los aplausos que esperaba de los asistentes al acto: "Ojalá se queden solos los machistas y ojalá Abascal aprenda la lección de sus seguidores".

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Alegría ha remarcado que el presidente de Vox "ha dado una vez más muestras de su evidente machismo y misoginia", algo que sufren diariamente muchas otras mujeres.

"Esta vez me ha tocado a mí, pero cada día le toca a muchas mujeres que sufren agresiones verbales, agresiones físicas y que, además, deben soportar humillaciones y vejaciones".

Además, pese al "espanto" que le ha generado, ha invitado a ver el vídeo del mitin porque "si Abascal quería provocar aplausos con su provocación zafia, con su insulto, no lo ha conseguido". De hecho, ha resaltado que, tras esa descalificación, se produce "un triste silencio vergonzante que se apodera del auditorio": "Claramente, las caras son un poema, una muestra de que sus votantes son más sensatos que él".

La dirigente socialista ha apuntado también que este "ataque personal" le está haciendo reflexionar sobre "la degradación y la deshumanización de la vida política" y ha confiado en que la campaña electoral para las elecciones del 8 de febrero en Aragón "no siga por estos derroteros", ni en público ni en ese "ruin y cobarde anonimato digital".