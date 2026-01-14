Sánchez condena el "machismo y el odio de la ultraderecha" tras llamar Abascal "mujer objeto" a Alegría

Archivo - (I-D) La ministra de Igualdad, Ana Redondo; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; la exministra Pilar Alegría y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado el "machismo y el odio de la ultraderecha" después de llamar el líder de Vox, Santiago Abascal, "mujer objeto" a la exministra Pilar Alegría.

"Todo mi apoyo a Pilar Alegría. Frente al machismo y el odio de la ultraderecha, más igualdad, más respeto y más democracia. España es mucho mejor que sus insultos", ha asegurado Sánchez en un mensaje en X.

Asimismo, en la misma red social, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha criticado el "machismo deleznable" de Abascal y ha pedido "más derechos e igualdad".

"Todo mi apoyo, Pilar Alegría. Las mujeres, los migrantes y el colectivo LGTBI+, siempre en el blanco de la extrema derecha. Frente a su machismo deleznable y su negacionismo, más derechos e igualdad. Somos y seguiremos siendo el dique de contención frente a los retrocesos", ha indicado Redondo.

En este sentido, en un mitin en Utebo (Zaragoza), Abascal cuestionó si el feminismo "consiste en poner una mujer objeto de candidata en Aragón". Además, aseveró que "el dinero de los contribuyentes tendría que estar para lo esencial, no para que una señora se despida del Ministerio con un catering de 15.000 euros".

Igualmente, Abascal denunció la "farsa" de las diferencias entre PP y PSOE porque "a la hora de la verdad pactan entre ellos", poniendo el ejemplo del acuerdo para acoger menores migrantes no acompañados, el motivo de la salida de Vox de seis Gobiernos autonómicos en 2023.

De la misma manera, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha mandado su "cariño y apoyo" a su "querida amiga y compañera" Alegría tras el comentario de Abascal. Además, ha reclamado "más respeto, más derechos y más feminismo" frente al "machismo" y el "odio".

"Todo mi cariño y apoyo, querida amiga y compañera Pilar Alegría. Como mujeres sabemos bien a qué nos enfrentamos cuando defendemos la igualdad y la democracia. Frente al machismo y el odio de la ultraderecha: más respeto, más derechos y más feminismo", ha indicado en X.

También el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que Abascal con sus palabras demuestra "machismo, xenofobia y aplastamiento de los derechos humanos".

"Abascal demuestra con sus palabras lo que es: machismo, xenofobia y aplastamiento de los derechos humanos. Machismo por sus deleznables palabras sobre Pilar Alegría, compañera a quien mando todo mi apoyo. Xenofobia y aplastamiento de los DDHH, porque dice que si gobernara en Aragón no dejaría que hubiera ahí menores migrantes, quebrantando el derecho internacional y también la Constitución Española (art. 39.4). Inaceptable", ha argumentado.