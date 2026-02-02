Alegría, sobre los insultos a Sánchez en el mitin de Teruel: "Es entristecedor que el PP no lo condene rotundamente"

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, en declaraciones a los medios de comunicación. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha considerado "llamativo y entristecedor" que por parte del Partido Popular "no haya habido una condena rotunda desde el primer momento" al episodio protagonizado por una concejala del PP este domingo en un mitin del presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, al que insultó.

"Cuando no tienes propuestas que trasladar a los aragoneses, o no tienes ideas que lanzar, solamente te queda el insulto", ha observado Pilar Alegría este lunes, en declaraciones a los medios de comunicación.

Así se ha expresado la también secretaria general del PSOE Aragón en relación a lo ocurrido en el marco de la campaña electoral, cuando la concejala del PP de la localidad de Vallanca (Valencia) Belén Navarro, se dirigió a Pedro Sánchez llamándole "hijo de puta".

A juicio de Alegría, "lo verdaderamente preocupante es el silencio cómplice, en este caso, del Partido Popular y especialmente de Jorge Azcón --el candidato 'popular' a la Presidencia--", porque "no hemos escuchado en ningún momento, ni hemos leído la más mínima repulsa o, desde luego, denuncia de este insulto".

"Sinceramente, cuando uno calla ante esos insultos o es cómplice o sencillamente es que esa provocación y esos insultos les van bien", ha opinado Pilar Alegría, añadiendo que "incluso he leído fuentes del Partido Popular que decían que era una opinión, que trasladaban una opinión con esos insultos y que los que recibían los insultos no se podían declarar como víctimas".

En este sentido, la candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón ha apuntado: "Me entristece que ante esos insultos que ayer se produjeron, pero que hemos visto también a lo largo de esta campaña electoral, yo también en primera persona por parte del Partido Popular o del señor Azcón, la única respuesta que hayamos tenido haya sido el silencio".

REACCIÓN DE JORGE AZCÓN

Jorge Azcón, también en la mañana de este lunes y en declaraciones a los medios de comunicación en Barbastro, ha defendido que los insultos "nunca son aceptables" y ha condenado "todos los insultos, provengan de donde provengan", pero ha acusado a Pilar Alegría de hacer una "campaña sucia" y de haberle insultado en el debate cara a cara.

A lo que Pilar Alegría ha respondido: "Creo que todo el mundo ha podido seguirme durante esta campaña electoral y desde el primer minuto he marcado la necesidad de hacer una campaña propositiva y limpia. Jamás habrán podido escuchar un insulto que haya salido de mi boca".

"No deja de ser muy llamativo y entristecedor que por parte del PP no haya habido una condena rotunda desde el primer momento. Por tanto, cuando frente a ese tipo de actitudes e insultos, la única respuesta que das es el silencio estás diciendo muy claramente que ese tipo de campaña o ese tipo de clima es en el que tú te sientes cómodo", ha manifestado Alegría.

Asimismo, la concejala del PP pidió disculpas a última hora de este domingo por haber insultado al presidente del Gobierno: "La crítica política es legítima; el insulto, no", reconoció en un comunicado hecho público.