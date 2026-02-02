Alegría promete la línea 2 del tranvía de Zaragoza y ampliar la 1 para atender la "añorada demanda" de los barrios

1048018.1.260.149.20260202142711 La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, en la calle Delicias de Zaragoza. - MARCOS CEBRIÁN

ZARAGOZA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha mostrado este lunes su compromiso para apoyar una segunda línea del tranvía de Zaragoza que vertebre el este y oeste de la capital aragonesa, así como la ampliación de la línea 1, atendiendo de este modo una "añorada demanda" de los barrios de la ciudad.

Así lo ha avanzado Alegría desde el barrio de Delicias, uno de los que vienen reivindicando la conexión con el resto de la ciudad a través de este medio de transporte.

La apuesta de la candidata del PSOE es impulsar la segunda línea del tranvía Este-Oeste, que una San José, Las Fuentes, Delicias, Oliver, Miralbueno y Valdefierro y ha recordado que el tranvía en Zaragoza tiene el "sello del PSOE", y es una "realidad de éxito" que genera una movilidad en Zaragoza.

No obstante, "esto queda incompleto si no somos capaces de apostar con ambición por ampliar la línea 1 del tranvía y poner en marcha la segunda línea, que creo que es fundamental". Ha destacado que la línea 2 es "demandada y añorada" por varios barrios de la capital aragonesa.

Esta segunda línea del tranvía "apuesta por unos derechos que merecen especialmente los zaragozanos que viven en estos barrios y que llevan años esperando esta importante infraestructura", ha apuntado Pilar Alegría.

IMPULSO A LA LÍNEA 1

Además, ha asegurado que también impulsará desde el Gobierno de Aragón el apoyo a la ampliación de la línea 1 del tranvía en Zaragoza.

Precisamente, "el impulso que el PSOE dio al tranvía en Zaragoza transformó la movilidad de la ciudad a través de este transporte público moderno, accesible, sostenible y útil y favoreció la regeneración de barrios y la unión de Zaragoza de Norte a Sur, comunicando las viviendas públicas de Parque Goya con Valdespartera que hicieron también los gobiernos socialistas", ha detallado.

8F, LA VERDADERA ENCUESTA

En otro orden de cosas, Alegría ha reivindicado que el próximo 8 de febrero "la única alternativa y único proyecto político alternativo para frenar a un gobierno de las dos derechas es el voto al Partido Socialista, que a su vez puede genera un gobierno progresista".

Así, la candidata del PSOE ha afirmado que trabaja para atender y solucionar a partir del 8 de febrero los problemas que tienen los aragoneses que sufren y padecen los recortes y las privatizaciones que el PP de Azcón hace a los servicios públicos.

"Los aragoneses tienen que esperar como mínimo tres semanas para ser atendido por su médico de cabecera, de esos problemas que están teniendo cada vez también más aragoneses que tienen que estar esperando incluso más de un año para ser atendido por su especialista; o de los problemas que están teniendo muchas familias cuando llevan a sus hijos a sus escuelas, especialmente en la escuela rural y siguen faltando los auxiliares educativos", ha subrayado.

Ha señalado como "tema fundamental" la vivienda, que está imposibilitando a muchos jóvenes especialmente poder desarrollar un proyecto de vida en Aragón y se ha comprometido a impulsar vivienda pública asequible "para que nadie tenga que pagar más de 500 euros de alquiler por ella".

Frente a esta realidad, Alegría ha considerado "prioritario que ningún aragonés tenga que esperar más de tres días para ser atendido por su médico de cabecera, llevaré adelante también un plan ambicioso para reducir las listas de espera y planteo también la necesidad de poner en marcha un transporte gratuito para que los aragoneses que viven en los distintos pueblos puedan acudir a su cita médica y lo puedan hacer en transporte público".

"Quiero lanzar un aviso: la mayoría de las encuestas siempre suelen infravalorar al Partido Socialista. De hecho, si solamente nos hubiéramos fiado de las encuestas, no tendríamos ni el presidente del Gobierno que tenemos, con lo cual, yo sí que palpo y sí que siento esas ganas de cambio mayoritario de los ciudadanos de Aragón", ha expresado Alegría de cara al resultado electoral, al tiempo que se ha mostrado confiada de "dejar atrás el desgobierno de estos dos años de las dos derechas".



