Alegría (PSOE) aboga por la colaboración entre instituciones en un momento "apasionante y complejo" en España

Publicado 13/02/2020 14:43:42 CET

La nueva delegada del Gobierno en Aragón afirma sentirse "absolutamente reconocida, respaldada y felicitada" por Lambán Asegura que no ha dado la "espantada" al dejar su acta de concejal sino que es un "cambio de responsabilidad"

ZARAGOZA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La nueva delegada del Gobierno de España en Aragón, Pilar Alegría (PSOE), ha dicho que el diálogo, la colaboración y la cooperación entre instituciones serán las líneas que marcarán su trabajo al frente de esta nueva responsabilidad que asume en un momento" complejo y apasionante" en el país.

Alegría ha apuntado que otro reto que se ha marcado es el de modernizar la administración para acercarla a los ciudadanos y "erradicar esa lacra que nos empobrece como sociedad, que es la violencia machista".

A su entender es imprescindible la colaboración pensando en la igualdad de derechos para los habitantes de esta tierra, residan donde residan y ha defendido seguir trabajando para mejorar la seguridad ciudadana, siempre desde el respeto a los derechos y libertades.

"Estas son las primeras decisiones que se van a adoptar y siempre con la vocación de servicio público, como en las anteriores instituciones a las que he tenido el honor de representar".

En sus primeras declaraciones a los medios de comunicación tras publicarse este miércoles su nombramiento en el BOE, Pilar Alegría ha reconocido que no sabe cuándo será la toma de posesión de su nuevo cargo después de que el pasado domingo, a primera hora de la mañana, la llamara el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para proponerle este cargo.

"Quiero mostrar mi agradecimiento al presidente Sánchez por confiar en mi persona esta responsabilidad porque es un honor servir al Gobierno de España en un momento complejo y complicado", ha expuesto Alegría.

"Me siento muy honrada por la confianza deposita en mí del presidente del Gobierno y espero estar a la altura que se me ha otorgado y con la lealtad y honestidad que se requiere para atender la responsabilidad de Delegación del Gobierno". Preguntada por los motivos de su elección ha respondido que el presidente Pedro Sánchez "tendría su por qué, que yo desconozco y solo le puedo agradecer la confianza".



ELOGIOS A LA ANTECESORA

También ha elogiado el trabajo de la anterior delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, cuya labor ha dicho quiere continuar y ha aludido a su "calidad humana".

Ha informado de que estos días, Carmen Sánchez "ha tenido a bien" mantener reuniones con ella para trasladarle los asuntos más importantes. También se ha reunido con responsables de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los subdelegados del Gobierno en las tres provincias.

Sobre posibles cambios en los subdelegados ha dicho que "hasta ahora llevan realizando muy buen trabajo". "Ni me he planteado nada sobre este tema sino seguir trabajando con esta velocidad de crucero de Carmen Sánchez".

RESPALDADA POR LAMBÁN

Sus agradecimientos también los ha hecho extensivos al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, al argumentar lo siguiente: "Me dio la oportunidad de trabajar al frente de la consejería de Universidad y le he trasladado voluntad de trabajar en coordinación y colaboración".

Alegría ha continuado diciendo: "Me siento absolutamente reconocida, respaldada y felicitada. No tengan dudas de que no habrá ninguna cuestión anómala porque el objetivo será trabajar de forma colaborativa porque los ciudadanos vienen de épocas electorales con inestabilidad y hay que darles una respuesta y yo espero que sea una relación cordial y fructífera".

La nueva delegada del Gobierno en Aragón ha reconocido que con Lambán ha hablado por teléfono y solo por las redes sociales para dejar claro que "lo realmente imprescindible es que haya coordinación y colaboración, que seguro será así".

AYUNTAMIENTO

Para Alegría, su salida del Ayuntamiento de Zaragoza obedece a un "cambio de responsabilidad" y ha agregado que su prioridad será atender a los ciudadanos. "Quiero que el Gobierno de España tenga en esa agenda política a los aragoneses y en el centro están los zaragozanos. No es una espantada, sino seguir trabajando en otra institución".

Según ha contado no había pedido "absolutamente nada" para relatar que la llamada del presidente del Gobierno fue a primera hora del domingo, y cuando le preguntó por su disponibilidad le dio una respuesta afirmativa para "trabajar en el nombre del Gobierno de España". "Creo que es un reto absolutamente apasionante servir a mi país en momento complejo"

SU SUCESOR EN LA PORTAVOCÍA

"No me corresponde a mi decir quien tiene que ser mi sucesor. Tengo la fortuna de haber pertenecido a un grupo municipal de 10 concejales magníficos y entiendo que tanto el partido y el grupo elegirán a la mejor persona para seguir ejerciendo esa labor de oposición profundamente necesaria en todas las instituciones".

Ha querido recordar que el PSOE ganó las elecciones municipales y el acuerdo de PP-Cs con el apoyo de Vox "impidió que gobernaramos y me consta seguirán esa labor de oposición".

Al alcalde, Jorge Azcón, que atribuyó a una "espantada" la marcha de Pilar Alegría a la Delegación del Gobierno le ha respondido que le agradece que le deseara "toda la fortuna y la suerte. "Lo importante es encontrar el trabajo colaborativo y responsable entre administraciones", ha zanjado.

IVA

Acerca de las decisiones del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza de recurrir vía judicial el IVA de 2017 que les adeuda el Gobierno central ha dicho que las respeta.

No obstante, les ha recordado la propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de flexibilizar el déficit para confiar en que se llegue a un acuerdo satisfactorio de un asunto que data de los tiempos del ministro Cristóbal Montoro.