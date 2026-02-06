Alegría (PSOE) apela los votantes moderados que ven "con miedo como Azcón se ha bebido la pócima del odio"

1049707.1.260.149.20260206204057 El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PSOE-Aragón y candidata a la presidencia de Aragón, Pilar Alegría, en el acto de cierre de campaña, a 6 de febrero de 2026, en Zaragoza. - Marcos Cebrián - Europa Press

ZARAGOZA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, ha apelado a los electores para que el 8 de febrero depositen en la urna la papeleta socialista, "también a los votantes moderados, que están viendo con miedo como Azcón ha bebido esa pócima de odio" para arremeter contra la política del PP, que es "extremista" y "no ayuda en nada".

En el mitin de final de campaña, que se ha celebrado en el Hotel Hiberus de Zaragoza, Alegría ha traslado al reflexión de que estas dos semanas se ha visto que la "ultraderecha, la derecha y especialmente el Partido Popular de Azcón ha hecho suyo esa máxima del que pueda hacer que haga".

Estos días se ha visto "la verdadera cara" del presidente del Gobierno de Aragón y candidato del PP a revalidar el cargo, Jorge Azcón, del que ha dicho que "está tan sediento de poder y ambición, que se ha bebido ese veneno del odio, la infamia y la polarización" hasta el punto de que "ha confrontado y competido con la ultraderecha de Vox con el único objetivo de destruir a una adversaria política" en referencia a ella misma.

Tras reconocer que Azcón le ha "decepcionado" se ha mostrado convencida de que "ha decepcionado a todos, no me cabe ninguna duda" porque, desde el primer momento, "ha dejado de ser el presidente de todos los aragoneses".

"Esa cara que he descubierto durante estos días, esa forma de hacer y de entender política, esa forma de querer construir Aragón, desde el odio, la confrontación y la polarización, no la quiero para Aragón. No quiero esa forma de construir sociedad para mi tierra. Aragón no se merece esa forma", ha relatado.

"MOVILIZACIÓN MÁXIMA"

En contraposición, ha levantado el alto la papeleta del PSOE que encabeza por Zaragoza para explicar que busca "construir desde el respeto y el diálogo". Tras expresar su respeto por todas las opciones políticas que concurren a estas elecciones, ha incidido en que "la única papeleta capaz de frenar a un futuro gobierno de las derechas y de conformar un gobierno de progreso, que trabaje de verdad en la defensa de los intereses de los aragoneses es la del PSOE".

El voto al PSOE ha explicado es el que da poder a esas mujeres que quieren sentirse seguras y libres; el que da la posibilidad a los jóvenes de poder encontrar una vivienda "digna, asequible y poder proyectar su vida en Aragón", el que da los pensionistas, más de 300.00 en Aragón, "la garantía de que su pensión se va a revalorizar".

También es el voto que "garantiza" a los agricultores y ganaderos que el PSOE estará a su lado y negociará con ellos. "Vamos a ir con ellos a Bruselas, a decirle al comisario del Partido Popular que no queremos esa PAC para Aragón, que vamos a luchar por una mejor y más justa PAC para nuestros agricultores en Aragón".

Seguidamente, ha pedido la "máxima" movilización este domingo. "Nadie nos podemos quedar en casa, cada voto que se quede en casa es un regalo a las dos derechas", ha alertado para animar a ir a votar "con ilusión, ganas, fuerza, esperanza y Alegría".

En tono enérgico ha pedido que "nadie se quede en casa, porque el futuro no lo escribe nadie, sino cada uno de nosotros con este voto" y ha instado a dar una "clase magistral de democracia, respeto, esperanza y alegría" el de febrero. "Llenemos las urnas de puños y de rosas, démosle la victoria al PSOE", ha exclamado.

"Alegría, que ha comenzado el mitin llorando de emoción, ha traslado sus agradecimientos a sus compañeros y militantes por esta "magnifica" campaña en la que le han acompañado para recorrer el territorio. También ha expresado su agradecimiento a los vecinos de La Zaila que han querido arroparla en el último acto de la campaña, que ha cerrado el presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Ha mencionado a todos los presidentes de Aragón socialistas como al "querido Lambán", porque ellos "lo dieron todo para construir este gran territorio" y también a Sánchez que ha trasladado su "implicación directa con todos los aragoneses para mejorarles la vida. "Bienvenido a tu casa querido Pedro", le ha dicho y Sánchez se ha levantado al ser ovacionado por el público.

"PEGADA AL TERRITORIO"

En su discurso ha reconocido estar "espesica" por el día que ha comenzado de madrugada en una panadería de Almonacid de la Sierra para hacer pan y al terminar el mitin ha anunciado que se reunirá con las mujeres que trabajan en una residencia de personas mayores. "Si soy la presidenta de Aragón tendrán las condiciones laborales y salariales que merecen".

Ha sido una campaña "especial e intensa" ha calificado después de cuatro años de ministra de Educación, FP y Deportes, etapa de la que ha destacado las becas universitarias en las que "no se mide su cuenta corriente, sino que su esfuerzo es lo único que les acompaña a lo largo de su vida". También ha destacado que se reducido el abandono escolar temprano para situarse "solo en el 12,8 por ciento".

También ha tildado de "pegada al territorio" la campaña del PSOE porque si es presidenta de Aragón quiere gobernar "desde la proximidad y cercanía, pisando el territorio, estando al lado de la gente" al argumentar que es la "única manera" que entiende de la política como servicio público, ya que para comprender los problemas de la gente y sus esperanzas y anhelos "hay que mirar al gente a los ojos y estar al su lado".

Ha elogiado la política de cercanía de los alcaldes que es la que llevará a cabo, si es el caso, con una especial protección de los servicios públicos, en concreto ha citado la sanidad la "joya de la corona" porque en dos años y medio del "desgobierno de la derechas y de Azcón se ha dedicado a "empequeñecer, reducir, a que flaquee esa sanidad pública".

"A TIEMPO COMPLETO"

Por ello, ha anunciado que si es presidenta la primera medida que adoptará será "atacar" la lista de espera de 20 días para que a un paciente le atienda su médico de cabecera no supere los tres días.

También ha prometido un servicio de transporte público y gratuito para los residentes en el medio rural que tengan que acudir a sus citas médicas porque "así un gobierno protege a su gente" frente al "deterioro en la sanidad con Azcón con una espera superior a un año para ser atendido por el especialista, mientras ha corrido para abrir la puerta de par en par y poner alfombra roja a la sanidad privada en Aragón".

Asimismo, ha arremetido contra Azcón porque en dos años y medio de gobierno "no ha abierto el hospital de Teruel que dejó hecho Lambán solo para inaugurar y no han tenido la capacidad ni para inaugurarlo".

Sus críticas también las ha dirigido a la educación que "han tenido que colgar el letrero de SOS", como ha comentado la secretaria general del PSOE-Zaragoza, Teresa Ladrero, que ha abierto el mitin. "Hemos visto manifestaciones como nunca en estos años de profesores, maestros, familias, estudiantes copando nuestras calles, gritando contra los recortes del gobierno de Jorge Azcón, que está debilitando nuestra escuela pública, nuestra escuela rural", ha aseverado.

Así, ha comentado que el gobierno que presida si es elegida "será un gobierno que escuche, comprenda los problemas de la gente y les proteja" para dejar claro que quiere ser una presidenta "a tiempo completo, porque es lo que se merecen los aragoneses y esta tierra" y porque también es su "responsabilidad".

Teresa Ladrero, que ha sido la "telonera", como ella mismo ha dicho, ha pedido el voto al PSOE para precisar que "no es una confianza ciega", sino que los socialistas piden "una nueva oportunidad para poder gobernar Aragón, una tierra grande e importante". Así, ha instado a que el domingo se vote "con contundencia al PSOE para que Pilar Alegría sea la próxima presidenta del Gobierno de Aragón".

