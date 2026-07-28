Alegría (PSOE) celebra que el Gobierno de España haya elegido Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública

Pilar Alegría ante la sede del Pabellón de España en la Expo, que albergará la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. - PSOE

ZARAGOZA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha celebrado este martes la decisión del Gobierno de España de elegir Zaragoza como sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública y ha asegurado que "hoy es un día de enhorabuena para Aragón".

Alegría ha señalado que "se trata de una magnífica noticia para todos los aragoneses"; y, especialmente, para los profesionales sanitarios, la comunidad científica y el personal investigador de la Comunidad Autónoma.

La secretaria general del PSOE Aragón ha querido recordar también el trabajo realizado por el anterior Ejecutivo autonómico para conseguir este objetivo. "El Gobierno del socialista Javier Lambán, con Sira Repollés como consejera de Sanidad, ya trabajó para posicionar a Zaragoza como sede de esta Agencia", ha destacado.

Asimismo, ha subrayado que el Gobierno de España ha mantenido su compromiso con este proyecto "a pesar de que el Partido Popular y Vox han votado en ocasiones en contra de la creación de esta Agencia. Afortunadamente, el Gobierno de España ha seguido adelante con esta propuesta y con esta iniciativa, y hoy Zaragoza albergará esta nueva institución", ha señalado.

Alegría ha defendido además la importancia de poner en marcha una Agencia Estatal de Salud Pública tras la experiencia vivida durante la pandemia. "Hemos visto cómo nuestro país ha tenido que hacer frente a crisis sanitarias tan difíciles como la COVID-19. Contar con una Agencia que nos ayude a anticiparnos, a gestionar mejor esas situaciones y, sobre todo, a proteger a la ciudadanía, es una prioridad y una magnífica noticia para Zaragoza, para Aragón y para el conjunto de España", ha apostillado.