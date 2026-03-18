Alegría (PSOE) critica en Monzón (Huesca) la "desidia" del Gobierno de Aragón respecto a los servicios públicos

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ante el solar sobre el que está proyectado el segundo IES de Monzón. - PSOE.

MONZÓN (HUESCA), 18 (EUROPA PRESS)

La portavoz del grupo socialista de las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha criticado este miércoles en Monzón (Huesca), la "desidia" y el "abandono" de los servicios públicos por parte del presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón.

Ha declarado a los medios de comunicación que en 2023 se dejó redactado el proyecto para la construcción del segundo instituto de educación secundaria (IES) de la capital del Cinca Medio, "que es más que necesario".

"Las familias, además, lo están demandando y reclamando desde hace años porque hay una saturación más que importante en el otro instituto, en el 'José Mor de Fuentes". Ha lamentado que, en tres años, el Ejecutivo de Azcón no ha dado "prioridad" para poner en marcha el segundo IES, aunque "aprovechó la campaña electoral para anunciar la licitación de este instituto".

"No solamente hemos visto una parálisis y una dejación absoluta, sino también una nefasta planificación, porque ese contrato, esa licitación ha quedado desierta". Ha rechazado "las mentiras" de Azcón, indicando que "se explicó que en 2027 este instituto estaría puesto en marcha y no está ni urbanizado el terreno".

Durante la legislatura que ahora comienza, el PSOE Aragón seguirá trabajando "en la defensa de los derechos y de los servicios", entre ellos la educación.

También en relación a Monzón, el grupo socialista de las Cortes ha registrado una pregunta dirigida al Gobierno para "ver qué pasa" con el proyecto de instalación de una cocina en el CEIP 'Monzón 3', el único de esta localidad que carece de este servicio, por lo que los alumnos se alimentan con un servicio de 'catering'. Esta es "una demanda justa y necesaria de las familias", ha añadido Alegría.

BARBASTRO Y FONZ

Sobre la dimisión, este martes, del jefe de Urgencias del Hospital de Barbastro, Juan Magallón, la dirigente socialista ha enfatizado que ya se han contabilizado seis dimisiones en este centro hospitalario, prometiendo que el PSOE trabajará "en la defensa de los servicios públicos".

Alegría ha reclamado al Departamento de Sanidad que ponga "todos los recursos necesarios" en el Hospital de Barbastro, extendiendo sus criticas por la "dejación" del Gobierno regional a la situación del Hospital 'Obispo Polanco' de Teruel: "Llevamos esperando tres años que se ponga en marcha" el nuevo centro hospitalario.

Por otra parte, ha recordado que se han invertido más de 4,5 millones de euros en la futura Residencia de Mayores de Fonz (Huesca) y ha preocupado "qué pasa con la residencia".

A su juicio, el nuevo Gobierno de Jorge Azcón "sin echar a andar ya está amortizado". Ha pronosticado que el Ejecutivo PP-Vox "traerá más parálisis e inestabilidad, y va a tener una tónica fundamental de absoluta desconfianza entre los que conformen el Gobierno".