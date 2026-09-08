Alegría (PSOE) lamenta el Informe PISA y urge a Susín a contratar más docentes y hacer desdobles

Archivo - La secretaria general del PSOE, Pilar Alegría. - CORTES DE ARAGÓN - Archivo

ASÍN (HUESCA), 8 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha afirmado este martes que el Informe PISA, publicado en los países de la OCDE, "no es un buen informe" y ha urgido a la consejera de Educación del Gobierno autonómico, Carmen Susín, a contratar más docentes, hacer desdobles y poner en marcha clases de refuerzo para que los estudiantes mejoren sus competencias académicas.

Aragón se sitúa ligeramente por encima de la media europea en Lectura y Ciencias, pero por debajo en Matemáticas, según el último Informe Pisa de la OCDE, en el que España ha obtenido su peor resultado de la historia.

En declaraciones a los medios de comunicación, Alegría ha recordado que "las competencias en materia educativa son cien por cien de las comunidades autónomas", de forma que el Ejecutivo aragonés tiene la competencia "total y exclusiva".

"El Informe PISA no es un buen informe, ni para Aragón ni para el conjunto del país, como lo ha sido mayoritariamente para todos los países de la OCDE", ha expuesto Alegría, quien ha recordado que en 2024 el Gobierno de España de Pedro Sánchez puso en marcha dos planes de refuerzo de las competencias evaluadas en este informe.

"A Aragón han llegado, desde 2024, 18 millones de euros", pero el Departamento de Educación solo ha ejecutado hasta ahora cinco millones, apuntando que este Departamento no ejecutó la partida de tres millones que llegó en 2024, mientras que en 2025 invirtió en esta materia tres de nueve millones y en 2026 han sido dos de seis millones los ejecutados para mejorar las competencias de los estudiantes.

"Hay que trabajar en políticas que nos permitan mejorar esas competencias de los chavales", ha considerado Alegría, insistiendo en que "a pesar de tener recursos, --el Departamento-- no los ha implementado para que nuestros chavales puedan reforzar esas competencias".

"En vez de buscar excusas de mal pagador y señalar siempre hacia la misma dirección, lo que tendrían que hacer es asumir las propias competencias que tienen y gobernar, y además hacerlo correctamente", ha concluido.