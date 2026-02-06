Alegría (PSOE) llama a la máxima movilización para que los aragoneses salgan a votar por la defensa de sus derechos

PIlar Alegría ha mantenido encuentros con trabajadores de servicios esenciales. - PSOE

ZARAGOZA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata socialista a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha hecho un llamamiento a la máxima movilización para que el próximo domingo los aragoneses "salgan a votar para defender sus derechos y pensando en el presente y futuro de Aragón". Así, ha hecho un llamamiento "a la participación masiva porque cada voto que se queda en casa es un regalo a a las dos derechas".

Alegría ha asegurado que el voto al PSOE es la garantía para la recuperación de los servicios públicos que "a lo largo de estos dos años y medio de Gobierno de Azcón han quedado profundamente deteriorados". Lo ha dicho a las puertas del servicio de Urgencias del Hospital Royo Villanova de Zaragoza, comprometiéndose a una sanidad pública de calidad si el 8 de febrero es elegida presidenta, y tras haber visitado a trabajadores y servicios públicos esenciales.

La candidata ha asegurado que los votos al PSOE permitirán un gobierno progresista que trabaje por los derechos de los y las aragonesas y que "frene esa posibilidad de que se vuelva a conformar un gobierno del PP y de VOX porque si los números les dan no tengo ninguna duda de que volverán a entenderse a la perfección como ya lo hicieron hace dos años y medio".

Alegría ha incidido en la defensa de los servicios públicos y en especial en recuperar la sanidad pública de calidad. Ha recordado que sus primera medidas pasarán por la reducción de las listas de espera, que ningún aragonés tenga que esperar más de tres días para ser atendido por su médico de cabecera y que los vecinos que viven en los distintos pueblos y tengan que acudir a su cita médica lo puedan hacer con ese transporte público y gratuito.

Para explicar estos compromisos y otros, Pilar Alegría está realizando en las últimas horas encuentros y visitas con servicios públicos esenciales y con trabajadores. Ha visitado a los trabajadores de la potabilizadora de Zaragoza, a los bomberos de la ciudad, ha estado también en un área de servicio atendiendo las necesidades de los trabajadores y de los conductores de camiones que allí estaban, y también ha estado en una panadería en Almonacid de la Sierra, la misma que estuvo en la precampaña.

Durante la jornada de este viernes continuará con otros encuentros y visitas, como la reunión prevista con trabajadoras de una residencia pública. "Es fundamental aumentar el número de plazas de residencias públicas e igualmente es primordial un convenio autonómico que mejore las condiciones laborales y profesionales de las trabajadoras de estas residencias", ha asegurado.

A las 18.00 horas, Pilar Alegría participará en el acto de cierre de campaña con el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la secretaria general del PSOE Zaragoza, Teresa Ladrero, en el hotel Hiberus de Zaragoza.

