Alegría (PSOE) llama a la movilización para que "los derechos de la mayoría se impongan a los privilegios"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, en un paseo con militantes de este partido en Quinto. - PSOE

QUINTO (ZARAGOZA), 7 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, y los candidatos socialistas al Congreso de los Diputados por Zaragoza, Fernando Beltrán y Marta Gracia, y al Senado, Miguel Dalmau, han hecho este sábado en Quinto un llamamiento a la movilización de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre para conseguir una mayoría amplia y progresista que permita seguir avanzando en derechos, bienestar y libertades, y "que los derechos de la mayoría se impongan a los privilegios".

Durante un encuentro con compañeros de toda la comarca, han reivindicado "el orgullo socialista y la fuerza de la gente" para decidir entre los dos modelos de país que están en juego. "O ese modelo del recorte, de los retrocesos y de volver 50 años atrás, o elegir un modelo en el que los derechos de la mayoría se impongan a los privilegios de una minoría", ha señalado Alegría.

Además, ha defendido que el 29N no solo se decide la continuidad de las políticas sociales impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, sino también el modelo de convivencia que se quiere construir para las próximas generaciones. Frente a una derecha a la que ha acusado de hacer "del insulto, de la confrontación y del odio su único proyecto político", ha reivindicado una sociedad basada en el respeto, la pluralidad y la convivencia democrática.

"La política son hechos, son realidades. Es apostar por la subida del salario mínimo interprofesional, es apostar por el incremento de las pensiones conforme al coste de la vida", ha afirmado Alegría, que ha destacado también la importancia de una fiscalidad redistributiva y de consolidar los derechos conquistados. "Pero la política son también emociones. Es también decidir y elegir qué modelo de sociedad y de país queremos construir", ha añadido.

En este sentido, ha apelado a la esperanza como motor de la movilización socialista y ha insistido en la necesidad de transformar "esa ilusión, esas ganas, esa emoción, esa esperanza" en votos el próximo 29 de noviembre.

Para ello, ha defendido la importancia de conseguir una mayoría amplia y un Parlamento más progresista que permita avanzar con mayor agilidad en las reformas y conquistas sociales.

Alegría ha reivindicado las políticas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, especialmente la subida del salario mínimo interprofesional y la recuperación de la revalorización de las pensiones conforme al IPC. También ha destacado el fortalecimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para garantizar las pensiones de las generaciones futuras.

Los candidatos Fernando Beltrán, Marta Gracia y Miguel Dalmau han compartido la defensa de este modelo de progreso y han reivindicado el papel del PSOE en la creación de empleo, la protección del Estado del bienestar, la igualdad y la memoria democrática.

El encuentro de Quinto ha servido también para reivindicar el orgullo socialista y reconocer el compromiso de la militancia de toda la comarca, cuya implicación han considerado fundamental para movilizar a la ciudadanía de cara al 29N.

Alegría ha insistido en que la participación es decisiva para conseguir una mayoría que permita seguir gobernando y dando respuesta a los problemas de la ciudadanía. "Queremos ganarlas para seguir gobernando y única y exclusivamente para mejorar la vida de la gente de a pie, la gente que tiene dificultades, la gente que peor lo pasa", ha afirmado.