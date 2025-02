Alegría (PSOE): PP y VOX "son lo mismo" y "si tienen oportunidad cogerán la motosierra para podar los servicios"

ZARAGOZA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de España y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha afirmado este sábado que PP y VOX "son lo mismo" y ha advertido: "Si tienen la oportunidad, cogerán la motosierra para podar nuestros servicios y los perjudicados serán siempre los mismos", en alusión expresa a jóvenes, mujeres y trabajadores.

Ha considerado que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, hace política de oposición "como pollo sin cabeza" y que el lema de Patriots, la formación europea a la que pertenece VOX, es "todo por la pasta".

Alegría ha protagonizado un evento público en una sala del Palacio de Congresos de Zaragoza, con el lema 'Aragón adelanta por la izquierda', junto con la portavoz municipal del PSOE, y el alcalde de Soria, Carlos Martínez, donde ha tildado de Feijóo de "líder menguante", añadiendo que su política está "abonada a la crispación".

En su intervención, ha asegurado que la oposición al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "es la más furibunda", y está encabeza por Feijóo, "este señor que dice que no es presidente porque no quiere" y que en realidad lidera "poquito" y actúa "como la yenka", en alusión al voto contra el decreto ómnibus, posteriormente favorable a algunas medidas como las ayudas por la dana y la revalorización de las pensiones. "Cambia sus votos cuando no son necesarios", ha criticado.

La oposición a Sánchez, ha proseguido Alegría, "está abonada a la crispación, hace mucho tiempo que abandonó el legítimo debate de las ideas" y la responsabilidad del PSOE "es bajar el volumen de la confrontación" porque "cuando se reduce, podemos ver la realidad de la España de hoy".

Pilar Alegría ha enfatizado que, desde 2018, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "está desmantelando esos mantras que los liberales nos pretendieron vender tras la crisis económica" y ha indicado que "nos dijeron que si aprobábamos la reforma laboral, íbamos a colapsar nuestro mercado de trabajo" y la realidad es que "en 2025 hay trabajando más hombres y mujeres que nunca, 21,3 millones de cotizantes a la Seguridad Social, de los que diez millones son trabajadores, una cifra histórica".

También ha señalado que la oposición dijo que si se actualizaban las pensiones, "íbamos a quebrar", a lo que ha respodido diciendo que "hemos sido capaces de revalorizarlas sin cargarnos la hucha de las pensiones, también de subir el salario mínimo, que a partir de este martes se elevará a 1.184 euros al mes", ha destacado.

"Detrás hay más de dos millones de trabajadores que se verán beneficiados de ese importante aumento, un modelo que hemos sido capaces de construir estos años de gobierno, contrastado y de éxito", a añadiendo que la revista 'The Economist' ha dicho que la economía española es "la mejor del mundo", apuntando que crece cuatro veces por encima de la media de la Eurozona.

"FACHAPARTY"

Pilar Alegría ha rechazado "la fachaparty" de Patriots en Madrid, este sábado, "el mismo día que vamos a respirar cultura en Granada", en la Gala de los Premios Goya del Cine Español.

"Esta ola ultra odia nuestros avances en derechos, la prosperidad compartida y, sobre todo, el apoyo que los socialistas hemos dado a la igualdad", ha manifestado Pilar Alegría, aseverando: "Ellos se llaman Patriots, pero su patriotismo es de pacotilla" porque "no son las personas, es el dinero, y por muchas pulseras que se agarren a la muñeca no es todo por la patria, sino que su lema es todo por la pasta".

La portavoz del Ejecutivo central ha preguntado "si es patriotismo querer arrollar todos los servicios públicos, pisotear los derechos de las mujeres, señalar y criminalizar a los migrantes", y ha añadido que, al igual que el PP, "quieren terminar con el escudo social".

"En 2023 fuimos los socialistas los que pusimos pie en pared y les impedimos que gobernaran este país y, viendo lo que veo, tengo muy claro que en 2027 volverermos otra vez a frenar a la derecha y la ultraderecha".

Alegría ha avisado de que "vienen tiempos complejos" y ha prometido: "Ahí vamos a estar nosotros, ocupando el espacio que merecemos, haciendo la política de la proximidad, que nos hace estar en las calles, en los barrios y los pueblos, en las ciudades, al lado de la gente, planteando soluciones, porque queremos dejarnos la piel para esos jóvenes, esos trabajadores, la gente mayor, la gente corriente que necesita de la política útil para ver mejoradas sus condiciones".