Alegría (PSOE) reivindica en Samper de Calanda (Teruel) el mantenimiento de los servicios públicos

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, durante su visita a Samper de Calanda. - PSOE.

SAMPER DE CALANDA (TERUEL), 19 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha reivindicado este viernes, en su visita a Samper de Calanda (Teruel), una Presidencia del Gobierno de Aragón que conozca y recorra el medio rural aragonés, que escuche a los vecinos y que se cumplan los compromisos adquiridos "frente a los dos años y medio de Jorge Azcón, un presidente ausente en los pueblos, que ha asfixiado a los servicios públicos y cuyas promesas han quedado en papel mojado".

Pilar Alegría ha recordado los incumplimientos de Azcón en cuestiones tan concretas como es el compromiso de aumentar en dos millones de euros la aportación a las comarcas. Pero ahora esa promesa "ha quedado en papel mojado; desconozco si esto estaba en ese power point que presentó a los medios de comunicación", se ha preguntado Alegría.

Durante toda la mañana ha escuchado las necesidades de este pueblo, acompañada de su alcalde, Alfonso Pérez. La secretaria general de los socialistas aragoneses ha puesto de relieve la necesidad de que "en las comarcas se establezcan servicios públicos que permitan el día a día de sus vecinas y vecinos".

Frente a esta necesidad, "durante estos dos años hemos visto un presidente que ha tenido demasiada prisa por asfixiar los servicios públicos". Ha puesto como ejemplo la sanidad y la educación públicas.

En el ámbito de la sanidad pública, ha reprochado los recortes que están revirtiendo en una mala calidad del servicio a los aragoneses y se ha referido también a la falta de personal docente, a los recortes en auxiliares para alumnado con algún tipo de necesidad, o a los recortes en el transporte escolar.

Pilar Alegría se ha referido también al papel de los alcaldes de los pueblos. "Hay servicios públicos que hay que proteger si queremos que las personas puedan seguir viviendo en sus pueblos", ha dicho.

"Si tengo el apoyo para ser presidenta de Aragón mi compromiso es apostar por la vivienda pública de verdad, hay que blindar el parque público de vivienda y evitar que pasen a fondos buitre o fondos de inversión", ha dicho Alegría.