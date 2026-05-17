Alegría reivindica su acción política frente "al bloqueo, la confrontación y el ruido" que atribuye a Azcón

Alegría junto a empleadas de la dependencia que acudieron esta semana al Parlamento aragonés a cuenta de la iniciativa socialista para avanzar en un convenio autonómico que mejore sus condiciones laborales. - PILAR ALEGRÍA / X

ZARAGOZA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE y portavoz del grupo socialista en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha defendido sus iniciativas en favor de las empleadas de la dependencia, la defensa de la educación pública y las visitas al territorio frente "al bloqueo, la confrontación y el ruido" elegidos a su juicio por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, "para tapar su falta de proyecto".

"Somos la alternativa al desgobierno de PP y Vox", ha reivindicado en una publicación en la red social X en la que, bajo el título 'Donde dijimos que estaríamos', ha volcado sus primeras reflexiones en el inicio de la legislatura, que ha acompañado de una fotografía de esta semana con un grupo de trabajadoras del sector de la dependencia que acudió al Pleno de las Cortes para asistir al debate de una iniciativa socialista para reclamar avances en un convenio autonómico que mejore sus condiciones laborales.

La líder de los socialistas aragoneses ha recordado su propósito esgrimido durante la pasada campaña del 8F de "recorrer Aragón, escuchar a la gente y trabajar pegados al territorio", que, ha aclarado, "no era solo una forma de hacer campaña", sino "una forma de entender la política" que pretende seguir poniendo en práctica.

En esa línea, ha presumido de haber cumplido su palabra con las trabajadoras de la dependencia "llevando su voz a las Cortes" con una iniciativa parlamentaria para avanzar en un convenio autonómico que mejore sus condiciones laborales que, lamenta, se ha encontrado con el voto en contra de PP y Vox, para el que Alegría no encuentra más razón que haya sido presentada por su grupo.

"No les importó el interés general ni las trabajadoras de la dependencia. Para ellos las Cortes es otro lugar para seguir su batalla cultural, ideológica y política. Un error, un grave error", valora.

En segundo lugar, expone la defensa del PSOE de la educación pública frente a la iniciativa del Ejecutivo de concertar el Bachillerato: "Azcón quiere destinar dinero público a plazas privadas mientras hay plazas públicas sin cubrir, con profesorado contratado y centros esperando soluciones". "Si lo piensan, compara, es como si teniendo camas libres en el Servet, utilizáramos dinero público para abrir un hospital privado enfrente".

En su alegato, Alegría defiende que la escuela pública "es igualdad de oportunidades, cohesión social y futuro...¡y el corazón de nuestros pueblos!".

Y como tercera acción de su actividad política, la secretaria general del PSOE recuerda que esta semana ha visitado dos veces la provincia de Teruel "porque Aragón no puede construirse dejando atrás a una provincia entera" y critica que "el hospital nuevo sigue cerrado 3 años después, proyectos importantes siguen guardados en un cajón y la sensación de abandono no se combate con fotos ni excusas, sino con hechos reales".

"ACOSO Y DESHUMANIZACIÓN"

Alegría confronta su labor con "el ruido, el señalamiento y la deshumanización" que asegura han elegido el PP de Jorge Azcón y la ultraderecha, en referencia a Vox, por reclamarle explicaciones y la asunción de responsabilidades a cuenta de las supuestas fiestas con prostitutas del exministro de Transportes José Luis Ábalos durante dos visitas a Aragón en plena pandemia, cuando Alegría era delegada del Gobierno de Aragón, según han publicado varios medios de comunicación. Y, también, a cuenta de la cercanía que se desprende de los mensajes telefónicos que la propia Alegría intercambió con Koldo García.

"Pedir explicaciones a una mujer por comportamientos protagonizados por un hombre no es política. Es acoso, es deshumanización. Y es intolerable", ha insistido tras sus declaraciones de este sábado, en las que ya aseguró estar preparada para seguir recibiendo ataques. "No soy ingenua. Sé que van a seguir. Pero han pinchado en hueso. Sabemos qué es lo importante", ha remarcado.

Y advierte en la parte final de su publicación en la red social X: "Que estemos en la oposición no significa que estemos callados. Más bien lo contrario. Vamos a estar más atentos, más presentes y más pegados que nunca a los problemas reales de los aragoneses y aragonesas".

Y, en ese sentido, ha advertido de que su grupo fiscalizará "cada retroceso, denunciará cada abandono y defenderá cada derecho, porque Aragón necesita una alternativa seria frente a Jorge Azcón, que ha elegido el bloqueo, la confrontación y el ruido para tapar su falta de proyecto". Una alternativa que, asegura, "ya está en marcha. Seguimos", finaliza.