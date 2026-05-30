Alegría reivindica liderazgo de la cereza aragonesa y critica la gestión de Azcón "por dejar sin fruta a los escolares"

PIlar Alegría este sábado durante su visita a la Feria de la Cereza y Ajo Tierno de Ricla. - PSOE

RICLA (ZARAGOZA), 30 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha reivindicado este sábado desde Ricla (Zaragoza) el liderzgo del sector de la cereza aragonesa y ha criticado la gestión del presidente aragonés, Jorge Azcón, "por dejar sin fruta a los escolares cuando todavía se está realizando la campaña de recogida de fruta".

Alegría ha pedido que "las niños y las niñas en las escuelas tengan fruta el tiempo que todavía dure las últimas semanas de este curso escolar" y ha añadido que confía que "por una vez", el gobierno del señor Azcón "haga una buena gestión" y el próximo curso esté todo solucionado para que "nuestros escolares puedan comer fruta de proximidad, tan buena y tan rica como la que tenemos en Aragón".

Pilar Alegría ha visitado este sábado la novena edición de la Feria de la Cereza y el Ajo Tierno de Ricla. Ha trasladado el apoyo del PSOE al sector frutícola y, en este caso, al de la cereza, un sector en el que Aragón es líder, ya que más del 40% de la producción española procede de Aragón.

La socialista ha recordado que "tenemos la suerte de tener varias comarcas en Aragón que producen cereza, como la Val de Jalón, la zona de Caspe, varias comarcas de la provincia de Huesca".

Alegría ha recordado "la buena planificación y esa apuesta tan importante que tuvo el Gobierno de España, de conseguir que la cereza también se pueda exportar a China", medida que tiene efectos muy positivos para el sector de la cereza en Aragón. De hecho, Pilar Alegría ha recordado que "en Ricla hay dos empresas que están exportando su producto a China".

Precisamente el alcalde de Ricla, el también socialista Ignacio Gutiérrez, ha recordado que esta feria es "un magnífico escaparate para defender todo lo bueno que tenemos en los pueblos, como es la cereza y el ajo tierno".

Además, ha destacado el trabajo de los agricultores en su día a día: "El trabajo de los agricultores, las inversiones que realizan en sus explotaciones tienen como resultado un producto espectacular, de un sabor estupendo, que se exportamos a muchos países", ha dicho.