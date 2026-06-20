Alegría reprocha a Azcón la falta de ayudas al sector agrícola para afrontar las consecuencias de la guerra

Pilar Alegría este sábado durante su visita a terrenos de cultivo de Peralta de Alcofea. - PSOE ARAGÓN

PERALTA DE ALCOFEA (ZARAGOZA), 20 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha criticado que el Gobierno de Jorge Azcón siga sin adoptar medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. "El gobierno aragonés ha impulsado cero ayudas a uno de los sectores más fundametales de la economía aragonesa: la agricultura", ha dicho Pilar Alegría este sábado desde Peralta de Alcofea (Zaragoza).

"Anunciaron que iban a impulsar 56 medidas, y son cero las que ha puesto en marcha", ha lamentado. La dirigente socialista ha explicado que la propia consejera de Economía del Gobierno de Aragón ha reconocido que no se ha impulsado ninguna medida ni ayuda para el sector.

Asimismo, ha recordado que el PSOE planteó ya el pasado mes de marzo distintas propuestas que el Gobierno de Aragón podía poner en marcha para ayudar a los agricultores y, en general, a los sectores más afectados por las consecuencias de la guerra.

"Hay otras comunidades autónomas, de diferentes colores políticas, que han puesto en marcha medidas, como Euskadi o Cataluña; pero aquí por parte del Gobierno del señor Azcón, para ayudar a ese incremento de los precios de los abonos, de los fertilizantes, cero respuestas, cero medidas y cero soluciones, tal y como reconocía la propia consejera de Economía del Gobierno de Azcón", ha dicho Alegría.

Junto a la secretaria general de los socialistas aragoneses han estado el secretario general del PSOE Alto Aragón, Fernando Sabés, y el alcalde de Peralta de Alcofea, Sergio Gambau. Antes de atender a los medios de comunicación, Alegría ha mantenido un encuentro con varios agricultores para escuchar de primera mano sus reivindicaciones.

"Hay medidas importantes que necesita el sector agrícola, el logístico o el de transporte y que venimos reclamando: liquidez directa para los agricultores, con bonos eléctricos autonómicos, como se están haciendo en otras comunidades autónomas o créditos blandos, entre otras", ha dicho Alegría.

La líder socialista ha recordado que con la guerra de Ucrania sí se impulsaron medidas, pero esta vez las ayudas y medidas por parte del gobierno aragonés han sido cero.