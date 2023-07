Alejandro Díaz de Losada, ganador del III Certamen de Cómic 'Universo Goya' organizado por Fundación Ibercaja

ZARAGOZA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación Ibercaja ha fallado la tercera edición del concurso de cómic 'Universo Goya', una convocatoria nacional que tiene como objetivo rendir homenaje y fomentar el conocimiento de la trayectoria y la obra del genial pintor aragonés. El madrileño Alejandro Díaz de Losada ha obtenido el primer premio por su trabajo 'Goya en el Mundo de los Sueños', realizado en tinta y acrílico sobre papel con colores en digital, mientras que el segundo galardón ha sido para Kévin Ducourau, francés afincado en Madrid, quien firma el tebeo 'Entre las sombras del Prado', realizado a lápiz de color, con ajustes de tonalidades y bocadillos hechos con Photoshop.

El certamen ha atraído a jóvenes artistas y entusiastas del cómic de todo el país. Este año, un total de 65 trabajos se presentaron al concurso, entre los que el jurado seleccionó dos premiados y ocho

finalistas, que formarán parte de una publicación recopilatoria editada por Fundación Ibercaja, que pondrá de manifiesto su capacidad para capturar la esencia de la vida y obra de Francisco de Goya, mostrando su genialidad artística y su impacto en la historia del arte.

Además, los cómics premiados y seleccionados se podrán ver en la web del Museo Goya a partir del mes de septiembre.

En diciembre de 2024, dentro del Salón de cómic de Zaragoza, los trabajos ganadores y finalistas se mostrarán en una exposición que se celebrará en el Espacio Joven Ibercaja y reunirá las mejores historias de dos ediciones del concurso: 2023 y 2024.

GOYA EN EL MUNDO DE LOS SUEÑOS

De la obra ganadora, el jurado ha destacado su extraordinaria riqueza narrativa y visual que muestra al niño Goya, quien, a diferencia de Little Nemo, no recibe en sus sueños la visita de Morfeo sino de los personajes que retratará en su vida. Su somnolencia es interrumpida, pero no por Flip que lleva un

sombrero de copa con la frase 'Despierta' sino por la joven con quitasol de su famoso cartón para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara.

En la última viñeta, debido a un acontecimiento aún más extraordinario, de la impresión, despierta, por fin, cayendo de la cama y siendo atendido por su madre, Gracia de Lucientes y Salvador. Como Winsor McCay, adapta la coralidad y el folletín a cuatro páginas

(en vez de una, dominical) que deslumbra en el mundo onírico de Slumberland.

ENTRE LAS SOMBRAS DEL PRADO

Sobre el segundo premio, el jurado ha hecho referencia al juego de luces, libre y creativo y los rostros deformados y caricaturescos que recuerdan al Goya de Gradimir Smudja. En el cómic, se utiliza la sinopsis crepuscular de la obra de Goya, las pinturas negras; especialmente la que abre este cómic: el conocido perro semihundido envuelto en el misterio de las condiciones en las que fue creada.

El cómic narrado como una inmensa ola de barro refleja aislamiento y agobio, la ansiedad de los mortales ante la perspectiva de la muerte en la antesala de la vejez, la soledad y la decrepitud.

Alejandro Díaz de Losada se encuentra actualmente cursando el Grado en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Participa en diferentes proyectos como la puesta en marcha de un canal de YouTube sobre divulgación de Historia del Cómic y también forma parte de la Galería de Arte Odessa, un espacio virtual centrado en la difusión de artistas jóvenes, versados en la cultura visual

contemporánea. Desde hace unos meses, está inmerso en la producción de historias y el dibujo de cómics.

Por su parte, Kévin Ducourau es ingeniero mecánico por L'École Nationale supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) en París, máster en Diseño de Vehículo Aeroespacial por Cranfield University en Inglaterra y posgraduado en Energías Renovables por la Universidad Europea de Madrid. Actualmente, es consultor en una empresa tecnológica.

El jurado encargado de la selección ha estado formado por Juan Royo, crítico de cómic y economista; Íñigo Aguirre, autor de cómics; Mayte Ciriza, jefa del Área de Cultura de Fundación Ibercaja; Rosario

Añaños, directora del Museo Goya, y Martín de Domingo, del equipo del Espacio Joven de Fundación Ibercaja.

FOMENTAR LA OBRA Y LA FIGURA DE GOYA

Fundación Ibercaja, dentro de su compromiso por impulsar y acercar la cultura y el arte en todas sus manifestaciones, ha impulsado esta tercera edición del concurso nacional de cómic 'Universo Goya',

dirigido a jóvenes creativos entre 18 y 30 años. La convocatoria mantiene su objetivo de fomentar el conocimiento del pintor aragonés y de su magnífica y única obra, que continúa inspirando e influyendo a los artistas en la actualidad.