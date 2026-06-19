Alerta roja por peligro de incendios forestales en gran parte de Aragón

Nivel de Alerta de Peligro de Incendios Forestales en Aragón. - INFOAR

ZARAGOZA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón establece para hoy, viernes 16 de junio, Nivel de Alerta Rojo de Peligro de Incendios Forestales en 15 zonas de meteoalerta: Bajo Ebro Forestal, Depresión del Jalón, Jiloca-Gallocanta, Maestrazgo, Moncayo y Aranda, Muelas del Ebro-Alcubierre, Muelas del Ebro-Valmadrid, Muelas del Ebro-Zuera, Puertos de Beceite, Sierras Ibéricas Centrales, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Somontano Sur, Turia y Valle del Ebro Agrícola.

El resto de Aragón permanecerá en nivel naranja salvo en zonas del Pirineo central y oriental. En la mayor parte de la Comunidad se podrían producir fuegos de alta intensidad, siendo el viento el principal factor de propagación, además de la topografía. Se esperan días especialmente complejos debido a las condiciones y las altas temperaturas por lo que se pide extremar las precauciones.

En el Nivel de Alerta Rojo no se puede encender fuego en espacios abiertos, zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada (incluidas las zonas habilitadas para ello), así como la introducción y uso de material pirotécnico en entornos forestales. Tampoco se pueden arrojar o abandonar objetos en combustión.

Se suspende temporalmente cualquier autorización que pueda tenerse para uso del fuego, quemas y usos culturales y recreativos, así como las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, siempre y cuando la resolución que las autorice no haya previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en dicho nivel de alerta.

En los montes y en las áreas situadas a 400 metros de estos se prohíbe el uso de equipos y maquinaria que pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas.

Se exceptúan, exclusivamente en este nivel de alerta, los siguientes casos. El uso de ahumadores en la apicultura, fuera de la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas en las condiciones fijadas en la orden AGM/681/2023.

Asimismo, las labores de cosecha y empacado de cereal si se ubican a menos de 400 metros de una superficie continua de monte, arbolada y arbustiva superior a las 100 hectáreas, deben realizarse fuera de la franja horaria comprendida entre las 14.00 y 18.00 horas adoptándose las medidas de precaución que se estimen necesarias; la utilización de maquinaria agrícola para la siega o recogida de cultivos forrajeros en verde, así como el resto de labores agrícolas habituales de mantenimiento de cultivos distintas a la contemplada en el apartado anterior.

Igualmente, las actuaciones de reparación urgente para el restablecimiento de servicios básicos en las condiciones fijadas en la Orden AGM/681/2023.