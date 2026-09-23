La Aljafería reunirá la historia y el patrimonio compartido en torno a la Virgen del Pilar

El arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano; la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; el director general de Ibercaja, José Luis Rodrigo; y la presidenta de Heraldo de Aragón y consejera de HENNEO, Paloma de Yarza, han firmado el convenio. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Aljafería acogerá desde el próximo 9 de octubre una nueva exposición dedicada a la Virgen del Pilar que reunirá piezas históricas, artísticas y documentales vinculadas a la tradición pilarista y a su relación con la historia y la identidad de Aragón. 'Gratitud a la Virgen del Pilar: Luz de Aragón' podrá visitarse en la capilla de San Martín hasta el 2 de enero de 2027.

La iniciativa ha sido presentada este miércoles, 23 de septiembre, tras la firma de un convenio de colaboración entre las Cortes de Aragón, Fundación Ibercaja, Grupo HENNEO y el Cabildo Metropolitano de Zaragoza, con la colaboración del Consistorio. La Mesa de las Cortes ha aprobado el proyecto por unanimidad.

En la firma han estado presentes la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano y la presidenta de Heraldo de Aragón y consejera de HENNEO, Paloma de Yarza.

Navarro ha explicado que la exposición forma parte de una idea de "gratitud" hacia la Virgen del Pilar y pretende mostrar cómo los aragoneses han expresado a lo largo de la historia ese vínculo a través de mantos, fotografías, joyas, ofrendas, carteles, piezas de artesanía o indumentaria.

La presidenta del Parlamento autonómico ha subrayado que la muestra "no quiere reunir únicamente piezas", sino también "emociones" e historias detrás de esos objetos. En este sentido, ha señalado que el objetivo es mostrar las experiencias de personas, familias y generaciones que han vinculado el Pilar con la fe, la tradición familiar, la historia, la cultura, el arte o el patrimonio.

María Navarro ha defendido que todas esas miradas pueden convivir en torno a un patrimonio compartido sin que sea necesario vivirlo de la misma manera. A su juicio, la exposición busca poner el acento en la pertenencia, la memoria y las raíces aragonesas y presentar una identidad que "no excluye" y que debe ser capaz de sumar.

PIEZAS CON HISTORIA

Entre las piezas que formarán parte de la muestra figura el manto de la colonia aragonesa en Manila, donado en 1864, que Navarro ha utilizado como ejemplo del vínculo con Aragón mantenido por personas que se encontraban a miles de kilómetros de su tierra. La exposición mostrará así cómo determinados objetos se convierten también en testimonios de memoria y pertenencia.

La muestra contará además con el manto adquirido por las Cortes de Aragón y donado a la Basílica del Pilar, el manto donado por Amado Alfaro en 1880, con el escudo de Aragón, y el Manto Joya de Fundación Ibercaja, entre otras piezas que serán cedidas para la ocasión por las entidades participantes.

Uno de los elementos destacados será también el patrimonio aportado por el Cabildo Metropolitano de Zaragoza. La organización ha avanzado que algunas de estas piezas se mostrarán excepcionalmente en la Aljafería, aunque durante la presentación se ha optado por mantener en parte el contenido concreto de la exposición como una "sorpresa" hasta su inauguración.

La exposición incorporará asimismo fotografías antiguas, placas de cristal, ejemplares históricos de prensa, carteles de las Fiestas del Pilar, imágenes de la Ofrenda de Flores, artesanía e indumentaria aragonesa. El Ayuntamiento de Zaragoza colaborará con la cesión de parte de este material documental y gráfico.

Entre los fondos aportados por Grupo HENNEO se incluyen tres placas de cristal con fotografías del camarín de la Virgen del Pilar, una máquina ampliadora utilizada con la imagen de la Virgen del Pilar publicada en el Heraldo de Aragón, el 4 de noviembre de 1906.

La selección se completa con dos tomos con portadas de números especiales de las Fiestas del Pilar correspondientes a 1919 y 1925. El recorrido permitirá así combinar patrimonio religioso y artístico con documentos que muestran la evolución de la celebración y su presencia en la vida cotidiana de Zaragoza.

UN PATRIMONIO COMPARTIDO

Fundación Ibercaja aportará también el repostero 'Aparición de la Virgen del Pilar al apóstol Santiago', de la primera mitad del siglo XX, una Virgen del Pilar de 1936 y un tótem audiovisual que explicará el proceso de elaboración del Manto Joya. La entidad ha situado esta aportación dentro de su labor de conservación y difusión del patrimonio.

El director general ha señalado que conservar y difundir el patrimonio supone "preservar la memoria, la identidad y las raíces que nos unen como comunidad". En este sentido, ha considerado que la exposición responde a la vocación de la entidad de proteger y acercar a la ciudadanía elementos que forman parte del legado colectivo.

José Luis Rodrigo ha remarcado además que la muestra es posible gracias a la colaboración entre diferentes instituciones y entidades. "Cuando las instituciones trabajan juntas, el patrimonio se convierte en un elemento vivo, accesible y compartido por todos los ciudadanos", ha afirmado.

El Manto Joya de Fundación Ibercaja tendrá un significado especial dentro de la exposición. La pieza fue entregada a la Virgen del Pilar el pasado 28 de mayo, coincidiendo con el 150 aniversario de la entidad, y se incorporará ahora a una muestra que pretende unir tradición y contemporaneidad.

Junto a las piezas religiosas, la exposición incorporará dos trajes regionales aragoneses realizados por la artesana Pilar Madruga. De esta manera, la muestra pretende reflejar también la conexión entre la tradición vinculada al Pilar y otras manifestaciones de la cultura popular aragonesa.

La colaboración institucional incluye distintas responsabilidades. Las Cortes asumirán el comisariado, la cesión de la capilla de San Martín, el transporte, montaje, seguro, vigilancia y mantenimiento de las piezas; Fundación Ibercaja se encargará del diseño y producción museográfica y de la cesión de sus fondos; HENNEO contribuirá a la difusión y promoción y el Cabildo aportará piezas de su patrimonio.

La elección de la capilla de San Martín de la Aljafería busca poner en diálogo dos elementos vinculados a la historia de Aragón: el palacio que actualmente alberga las Cortes y el patrimonio generado durante siglos en torno a la Virgen del Pilar. La presidenta de las Cortes ha defendido que la Aljafería debe seguir siendo una "casa abierta a todos".

En este sentido, la iniciativa pretende convertir el patrimonio en un espacio de encuentro y conocimiento y acercar a ciudadanos y visitantes piezas que forman parte de una historia común. La exposición tendrá además "vocación de permanencia", según ha dicho Navarro, a petición del Cabildo Metropolitano.

UNA EXPOSICIÓN CON VOCACIÓN DE PERMANENCIA

'Gratitud a la Virgen del Pilar: Luz de Aragón' abrirá sus puertas el 9 de octubre y podrá visitarse gratuitamente hasta el 2 de enero de 2027 en la capilla de San Martín del Palacio de la Aljafería. La exposición no formará parte del recorrido habitual del palacio y su visita se realizará dentro del horario de apertura al monumento.

La presidenta de las Cortes ha incidido en que el propósito final es que quien visite la capilla de San Martín no contemple únicamente piezas y objetos, sino que pueda reconocer detrás de ellos las historias de quienes los ofrecieron, conservaron o utilizaron. La muestra quiere vincular así patrimonio y memoria personal.

"Cuando llegue el momento de abrir esta exposición me gustaría que quien entrase a esta capilla de San Martín no solo vea piezas, objetos, sino que vea vidas", ha concluido Navarro. La presidenta ha planteado que el visitante pueda pensar en sus mayores, su familia, su pueblo y en aquello que recibió y que algún día también transmitirá.