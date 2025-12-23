Allué: "Alegría ha sido una ministra incapaz, que abandonó educación para defender a Sánchez y el PSOE de sus escándalos

La diputada del grupo parlamentario del PP Elena Allué. - PARTIDO POPULAR

ZARAGOZA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Educación del PP, Elena Allué, ha afirmado que "Pilar Alegría no ha ejercido de ministra de Educación, ha sido una ministra incapaz. Pero sí ha ejercido con fervor para ser la portavoz y defensora la corrupción que rodea al PSOE y a Pedro Sánchez; y de los casos de abusos sexuales en Moncloa y en el PSOE".

Ha añadido que "Alegría ha atacado a los jueces que investigan los casos de familiares del presidente; ha atacado a los medios de comunicación que desvelaban las tramas de corrupción asquerosa de Cerdán, Ábalos, Koldo y Leire y ha intentado desprestigiar a agentes de la UCO".

La parlamentaria popular ha recordado que Alegría es la amiga de Paco Salazar, "la que lo definió como una persona íntegra y que cuatro meses después de que fuera cesado por acoso de su cargo de Moncloa se fue a comer con él, sin explicar todavía para qué ni de qué hablaron". La diputada popular ha dicho que tras su salida del Ministerio de Educación se confirma lo que se intuía. Pilar Alegría ha sido una ministra nefasta, sin interés por las políticas educativas y sin capacidad de gestión como se demuestra con los datos".

También ha argumentado que "con todo lo que Alegría va presumiendo de fondos europeos, ahora hemos conocido que deja el Ministerio con un 99 por ciento de los fondos sin ejecutar. De los 204 millones de euros de los que dispone, apenas ha pagado un 0,9 por ciento de lo presupuestado este año, 18 millones de 204. Estas cifras demuestran incapacidad y sobre todo desidia y desinterés por la educación de nuestro país. Por ejemplo aquí en Aragón, Pilar Alegría ha dejado el ministerio sin transferir 301.500 euros para los centros de FP de referencia nacional".

En este sentido, Elena Allué ha enumerado otros fracasos de Alegría como ministra, ya que ha indicado que abandona el ministerio sin sacar adelante ese proyecto de reducción de las ratios y de las horas lectivas, que debe ir acompañado de financiación; no ha tenido sensibilidad hacia el territorio, relacionándose con las CCAA sólo a través de correos electrónicos. Una ministra desconectada de la realidad educativa, incapaz de solucionar el problema de la falta de profesorado, que afecta a toda España y también a Aragón.

"Ha sido una ministra que no dialoga y no resuelve las condiciones laborales de los docentes españoles Ya lo dijeron los propios sindicatos cuando se conoció su salida. Tanto CSIF, como UGT y CCOO destacaron su falta de diálogo, incluso hablaron de que esperaban que su sustituta sí se tomara en serio la educación de nuestro país. Ha sido el Gobierno de Jorge Azcón quien ha conseguido con su subida salarial que los docentes dejen de ser los peores pagados de España".

Allué ha mencionado su falta de implicación con la gratuidad del 0 a 3 años a la vez que permitía el recorte del 25% del plan corresponsables y "fue la Comunidad la que tuvo que aportar los fondos para que las familias aragonesas no resultaran perjudicadas".

Alegría ha sido una "mala ministra incapaz de gestionar, como ha sido una falsa feminista, que decía defender a las mujeres pero iniciaba una caza de brujas en Moncloa para localizar a las denunciantes del presunto acosador Paco Salazar. Ha sido una ministra aragonesa que no ha ejercido como tal. Es más, ha sido una aragonesa en el Gobierno sanchista que ha beneficiado a Cataluña y País Vasco, para sostener a un Gobierno, aunque ello perjudicara los intereses de Aragón", ha concluido la portavoz de Educación del PP.