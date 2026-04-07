Allué (PP) apela a la libertad de educación y la equidad para defender la concertación del Bachillerato

ZARAGOZA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Aragón Elena Allué ha apelado este miércoles a la libertad de elección de centro y la equidad para defender la decisión del Gobierno de Aragón, que ha anunciado la consejera del área, Tomasa Hernández, de concertar el Bachillerato a partir del próximo curso.

"Una decisión importantísima y valiente del Gobierno de Aragón que supone, desde luego, un paso adelante para mejorar el sistema educativo aragonés", ha señalado en una rueda de prensa que ha tenido lugar en el Parlamento autonómico.

"La concertación del bachillerato no es una ocurrencia, no es una improvisación, es una decisión muy meditada" y que "ya fue anunciada por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el pasado debate de la investidura", en 2023. "Y es una decisión que está respaldada por una planificación seria que busca ampliar la oferta educativa".

Ha hecho notar que "cada vez más familias demandan poder continuar el itinerario educativo de sus hijos en el mismo centro y, por lo tanto, es una decisión que ya se anunció en el Debate de la Comunidad" y que el PP llevaba en el programa electoral del 8F, de forma que "Azcón cumple con lo que prometió en campaña electoral".

"Estamos hablando de garantizar algo tan básico como es que las familias puedan elegir el proyecto educativo, el entorno y el futuro de sus hijos", ha continuado Allué, quien ha observado qeu el sistema educativo español es mixto, público y concertado, sostenido con fondos públicos.

Además, "la educación concertada ha jugado un papel decisivo en la provisión de plazas escolares en esta Comunidad Autónoma, ha sido más que necesaria y la experiencia ha demostrado que es una fórmula consolidada para garantizar la oferta y la diversidad de centros".