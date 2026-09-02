Alós (PP) pide a los alcaldes socialistas de Aragón que se sumen a las concentraciones por Ceuta

La secretaria general del PP Aragón, Ana Alós. - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, ha pedido a los alcaldes socialistas en la Comunidad que tengan "voz propia" y se sumen a las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para este miércoles, a las 20.00 horas, para mostrar "apoyo, cariño y solidaridad" con el pueblo de Ceuta, tras la entrada masiva de decenas de miles de migrantes en la ciudad autónoma el pasado 30 de julio.

"Hoy más que nunca los vecinos de Ceuta tienen que sentir que no están solos, que toda España está con ellos porque ellos son parte de España", ha expresado Alós, quien ha calificado como "lamentable" que la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, "se haya plegado de nuevo a los intereses de Sánchez" y se haya desmarcado de esta convocatoria.

"Hubo un momento en el que el Partido Socialista de Aragón decía que tenía voz propia", ha lamentado, a la vez que ha emplazado a alcaldes y representantes del PSOE a hacer como "muchos de sus compañeros en el resto de España" y se sumen a estas concentraciones para demostrar al pueblo ceutí que "hoy más que nunca todos los españoles de todos los partidos estamos con ellos".

La número dos de los populares aragoneses ha continuado afirmando que "estamos unidos" ante un ataque que ha sufrido Ceuta pero también España, por lo que no hay que tener "miedo" y participar en las movilizaciones en las puertas de los ayuntamientos.

Sobre la situación en la ciudad autónoma, ha afirmado "con rotundidad" que España ha sufrido un ataque a su integridad territorial y se haya inmersa en "una crisis de seguridad nacional" que están sufriendo los ceutíes, que viven "una situación insoportable" y que ni siquiera pueden celebrar el Día de Ceuta, que se conmemora este 2 de septiembre.

"Pero los ceutíes van a salir a las calles a defender que Ceuta es España, que Ceuta se defiende, que Ceuta no se vende. Por eso, más que nunca, los españoles y también los aragoneses, tenemos que apoyarles en la defensa de Ceuta, que es la defensa de España", ha remachado.